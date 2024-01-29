«دريسات» صيفي.. إزاي تختاري وتفصلي بأقل التكاليف

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

وجود دريسات صيفي في خزانتك هو أمر ضروري، إذ يعد الاختيار الأول للفتيات المحجبات، وغير المحجبات أيضًا باختلاف الأذواق، والموديلات، فهو يتيح لك حرية الاختيار بين الألوان المختلفة والتصاميم المتنوعة، وحتى الأقمشة والتطريزات والرسومات، خاصة إنه من الملابس االتي يمكن تفصيلها أو اقتناؤها جاهزة.

دريسات صيفي هذا الموسم

على الرغم من قرب إنهاء فصل الصيف، والاستعداد لاستقبال فصل الشتاء، إلا إن البعض قد يحول شراء أو تفصيل مجموعة من دريسات صيفي لوداع فصل الصيف.

ومن خلال جولة «هُن» في بعض المتاجر والمحلات بوسط المدينة، فإن دريسات صيفي هذا الموسم، هي المتنوعة بين خامات الكتان الخفيف أو الأقطان الناعمة، والتي تأتي بشكل فضفاض بين الطويل أو القصيرة، مع ألوان صيفية زاهية.

وتتميز دريسات صيفي هذا الموسم، بالنقوشات والمطبوعات، والتطريز البسيط، كما يغلب على ألوانها البهجة بين درجات الروز، والأحمر، والأخضر والأوف وايت وغيرها.

نصائح لاختيار دريسات صيفي

وتختلف الموديلات، لكن يبقى الاختيار وفقًا لعدة شروط، عليكِ اتباعها جيدًا عند شراء دريسات صيفي هذا الموسم، ولعل أبرزها الآتي:

- مراعاه تناسق الموديلات مع طول القامة.

- لا تختاري الموديلات التي تظهرك بوزن أزيد.

- إذا كنتٍ من صاحبات البطن الممتلئة، لا تختاري دريسات صيفي هذا الموسم ضيقة، لابد أن تكون فضفاضة.

- مراعاه لون البشرة مع ألوان دريسات صيفي.

- اخيار دريسات صيفي هذا الموسم سادة وغير منقوشة إذا كنتِ ترتدين الطرح المنقوشة.

دريسات صيفي للمحجبات

إذا كنت من فتاة محجبة، إليكِ بعض النصائح لاختيار دريسات صيفي، وهي:

اختيار دريسات صيفي طويلة، لا ترتدي الموديلات القصيرة واستخدام بنطلون معها حتى لا تفسد إطلالتك.

اختيار خامة دريسات صيفي جيدة تدوم طويلًا من الأقطان.

اختيار دريسات صيفي ملائمة للطرحة التي ترتديها.

خامات دريسات صيفي

هناك اختيارات عدة لشراء دريسات صيفي خروج، متوافرة في الأسواق، بخامات مختلفة يمكن الاختيار بينها، على سبيل المثال:

دريسات صيفي قطن

دريسات صيفي من الكتان

دريسات صيفي من الحرير.

دريسات صيفي من الستان.

دريسات صيفي من الشيفون.

دريسات صيفي من الأورجانزا.

دريسات صيفي من الجوبير

ألوان دريسات صيفي

واليكِ أبرز وأفضل ألوان دريسات صيفي، لهذا الموسم والتي تناسب أشهر الصيف، ومنها:

دريسات صيفي بلون البيج بدرجاته

دريسات صيفي بلون الروز بدرجاته

دريسات صيفي بلون ألوان الباستيل بدرجاتها

دريسات صيفي بلون الأخضر بدرجاته.

دريسات صيفي بلون الأوف وايت.

دريسات صيفي بلون الأبيض

دريسات صيفي تفصيل

على الرغم من انتشار دريسات صيفي في المحلات والمتاجر، والمولات بموديلات وألوان مختلفة ومتنوعة، إلا إن بعض الفتيات تفضل التفصيل أكثر من الشراء، حتى يكون ملائما لها تمامًا، ولتفصيل دريسات صيفي، عليكِ اتباع الخطوات التالية:

اختيار الترزي بعناية، بشرط أن يكون له تجارب سابقة حتى لا تكوني في وضع مجازفة.

اختيار الموديل لتفصيل دريسات صيفي، بشرط أن يكون مناسبًا لطول قامتك ووزنك، يجب أن يكون واضحًا من الأمام والخلف.

اختيار الخامات المناسبة التي تناسب الموديل التي تفضليه، مع الخامة المناسبة للتوقيت، والمكان والمناسبة لطبيعة جسمك، على سبيل المثال: الكتان والقطن يناسبان الصيف للكاجوال، والحرير والستان لفساتين السوارية، واحرصي على استشارة الترزي أولًا أيضًا قبل الشراء.

اختيار نقشة مختلفة ومميزة، فلا تختاري نقوشات مكررة أو معروفة، أو قديمة.

اختيار ألوان الأقمشة المناسبة للموديل ولون بشرتك.

تأكدي قبل الشراء من كل التفاصيل مع الترزي الخاص بك.

اختاري مكان مضمون للشراء، وقومي بعمل «بروفات» مرارًا وتكرارًا قبل البدء في القص والتفصيل.

قومي بعمل «بروفات» اثناء التفصيل حتى تتجنبي التعديلات بعد الانتهاء من تفصيل الفساتين.