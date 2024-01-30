صدمة لسيدة سقطت سيارة على سطح منزلها.. لن تصدق ما حدث لركابها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

في واقعة غريبة، سقطت سيارة على سطح منزل امرأة أمريكية تدعى سيلفر لايتولر، وأوضحت إنها كانت موجودة في مطبخها حوالي الساعة 10 صباحًا عندما سمعت صوت تحطم قوي.

وعندما نظرت خارج المنزل صُدمت عندما رأيت 4 رجال ينزلون من سيارة هبطت فوق سطح منزلها، وفقا لصحيفة "metro" البريطانية.

صدمة للسيدة من رؤية السيارة فوق منزلها

وأضافت: "كنت في مطبخي ورأيت بعض الأخشاب تتطاير أمام النافذة وسمعت صوت انفجار".

وتابعت: "اعتقدت أن هناك اصطداما في الأعلى، لأنه يحدث في بعض الأحيان لأن منزلي إلى جوار الطريق، وعندما خرجت وجدت سيارة على سطح منزلي، خرج منها 4 رجال كانوا جميعًا يصرخون ويهددون شخصًا آخر كان على الطريق الرئيسي".

الشرطة تنقذ ركاب السيارة

واتصلت السيدة بسرعة بالشرطة التي أرسلت سيارة إسعاف ورجال الإطفاء والعديد من سيارات الشرطة إلى مكان الحادث.

وواصلت: "ما زلت في حالة صدمة، ولا أعرف كيف خرجوا منها أحياء، وأعتقد أنهم كانوا منزعجين للغاية بشأن الموقف".

اقرأ أيضًا:

وفاة سيدة بعد تناولها قطعة "كيك"- كيف حدث ذلك؟

"الفرح تحول جنازة".. رجل يقتل والدة خطيبته وأخيها- والسبب صادم

فتاة تلتقي شقيقتها التوأم بعد 22 عاما بسبب "التيك توك"- حكاية أغرب من الخيال

بعد شخصية رام الله في "حالة خاصة".. أبراج من النساء بيبحبوا الراجل "التوكسيك"

شاهد.. لن تتوقع ما فعله حارس بالحرم المكي عند اقتراب طفل من "الكعبة"