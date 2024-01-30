الألياف الغذائية.. خافض طبيعي للكوليسترول والسكري

محمد اسماعيل - القاهرة - الألياف الغذائية هي جزء مهم من نظام غذائي صحي، فهي تساعد في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، وخفض الكوليسترول، وتنظيم مستويات السكر في الدم.

وهناك نوعان رئيسيان من الألياف الغذائية: الألياف الذائبة وغير الذائبة، وفقا لما ورد في موقع "مايو كلينيك".

تذوب الألياف القابلة للذوبان في الماء، وتساعد على خفض نسبة الكوليسترول، واستقرار نسبة السكر في الدم، وإبطاء امتصاص الكربوهيدرات من الطعام، إلى جانب دورها كمليّن للأمعاء.

وتوجد هذه النوعية بنسبة كبيرة في العديد من الأطعمة وتشمل: الشوفان، والتفاح، والمكسرات، والبذور، والبقوليات، والتوت، والحمضيات.

بينما تساعد الألياف غير القابلة للذوبان الماء على تعزيز حركة الفضلات عبر الجهاز الهضمي، وهذا بدوره مفيدا لمن يعانون من الإمساك وعدم الانتظام حركة الأمعاء.

وتوجد هذه النوعية من الألياف بكثرة في: كل الحبوب، والفاصوليا الخضراء، والمكسرات، والقرنبيط، والجزر، والبطاطس.

- فوائد مكملات الألياف:

طريقة أخرى بسيطة لزيادة كمية الألياف التي تتناولها، على الرغم من أنها لا تهدف إلى استبدال الأطعمة الغنية بالألياف تماما، وفقا لموقع "إفري داي هيلث".

لا توفر المكملات الغذائية نفس العناصر الغذائية الموجودة في الأطعمة، فمكملات الألياف تستخدم لتعزيز فوائد النظام الغذائي الغني بالألياف وليس بديلا عنه.

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