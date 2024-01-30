هذا ما يحدث لدماغك عند تناول البطاطس المقلية- مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت أخصائية التغذية الروسية يلينا سولوماتينا، الأضرار التي يسببها تناول البطاطس المقلية للدماغ.

قالت أخصائية التغذية: "إن الإفراط في تناول البطاطس المقلية يؤثر سلبا في الجسم، بسبب احتوائها نسبة عالية من مستويات السكر بالدم، أي أنه بعد تناولها يرتفع مستوى الجلوكوز في الدم بشكل حاد، ما يؤدي إلى ضعف الدورة الدموية"، وفقا للوكالة الروسية "نوفوستي".

وتابعت: "وهذا بدوره يزيد من خطر الإصابة بالالتهابات، وذلك لأن الكوليسترول يمكن أن يتراكم على جدران الأوعية الدموية، ما يؤدي إلى تضييق الأوعية الدموية وضعف تدفق الدم".

وأضافت: "ونتيجة لذلك يمكن أن يقل تدفق الدم إلى الدماغ".

وتقول: "يبدأ الدماغ في تلقي كمية أقل من الأكسجين والمواد المغذية، ما يسبب موت العديد من الخلايا العصبية".

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