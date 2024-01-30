علامة تظهر على وش القهوة تكشف أن البن مغشوش ومصنوع من هذه المواد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

القهوة من أكثر المشروبات شعبية في العالم، ويحرص الكثيرون على شرائها بجودة عالية، ومن أهم علامات الجودة التي يحبها عشاقها "الوش" الذي يغطيها وإذا اختفى يكون إشارة إلا سوء إعدادها وتجهيزها، ومع ذلك قد يكون علامة على أن القهوة مغشوشة.

وش القهوة السميك

ويشير مصطلح "وش القهوة" إلى الحبيبات الخارجية للقهوة والموجودة على سطح الكوب، ولكن إذا كان "وش القهوة" سميكا وثقيلا، فهذا يدل على أن القهوة مغشوشة.

عادةً تكون حبيبات وش القهوة سميكا للغاية تكون مصنوعة من مواد أخرى، مثل الفول السوداني أو الفول السوداني المقشر، وفقا لما جاء بموقع "The Spruce Eats".

علامات أخرى على أن القهوة "مضروبة"

وهناك علامات أخرى تدل على أن القهوة مغشوشة، مثل:

رائحة القهوة

إذا كانت رائحة القهوة نفاذة أو كريهة، فهذا يدل على أنها مغشوشة.

لون القهوة

إذا كان لون القهوة غامقًا جدًا، فهذا يدل على أنها قد تم تحميصها أكثر من اللازم، ما قد يؤثر على مذاقها.

سعر القهوة

إذا كان سعر القهوة منخفضًا جدًا، فهذا يدل على أنها قد تكون مغشوشة.

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