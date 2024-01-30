احذر هذه الأعراض تتشابه مع أمراض مميتة

محمد اسماعيل - القاهرة - أشار الطبيب الروسي فاديم زاكييف أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية إلى أن، أعراض اضطرابات المعدة قد تشبه أعراض احتشاء عضلة القلب، وقد تسبب أيضا عدم انتظام ضربات القلب.

وأضاف: "في بعض الأحيان، يحضر المرضى إلى وحدة القلب بسبب آلام الصدر الشديدة التي تشبه نوبة قلبية، ومع ذلك، بعد الفحص، يتبين أن الألم ناتج عن تلف تآكلي في المعدة، وليس عن نوبة قلبية"، وفقا لما جاء في صحيفة "Gazeta" الروسية.

وتابع: "يعاني بعض الأشخاص من الغثيان والتقيؤ والضعف، ويعتقدون أن هذه الأعراض ناتجة عن مشكلات في المعدة أو الجهاز الهضمي، ولكن في الحقيقة قد تكون هذه الأعراض علامة على الإصابة باحتشاء عضلة القلب، لذلك، إذا شعرت بأي من هذه الأعراض، فمن الضروري استشارة الطبيب فورًا لتلقي العلاج المناسب".

وبالإضافة إلى ذلك، يسبب فتق في المرئ اضطراب ضربات القلب، مثل الانقباض الزائد فوق البطيني، والذي يشعر به على أنه اختلال في عمل القلب وعادة ما يكون غير خطر.

ويقول: "الهربس النطاقي هو عدوى فيروسية تصيب الأعصاب، ويمكن أن تؤدي إلى ظهور طفح جلدي مؤلم في منطقة الصدر أو البطن، ما قد يشبه أعراض احتشاء عضلة القلب، كما أن بعض أمراض العمود الفقري يمكن أن تسبب ألمًا في منطقة القلب، ما يؤدي إلى تشخيص خاطئ".

وأوضح الطبيب: "الالتهابات المزمنة، سواء كانت في الجهاز الهضمي أو الجلد أو الجهاز التنفسي أو الكلى، تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".

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