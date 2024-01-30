حيلة بسيطة لكنها فعالة تجنبك أضرار الجلوس لساعات طويلة

محمد اسماعيل - القاهرة - يقضي الكثير من الناس ساعات طويلة في الجلوس أمام الكمبيوتر في عملهم، ويؤدي ذلك إلى العديد من المشكلات الصحية.

لحسن الحظ، هناك بعض الحيل البسيطة التي تساعدك على تقليل المخاطر الصحية الناجمة عن الجلوس طوال اليوم.

يقول سكوت كابوزا، أخصائي العلاج الطبيعي من مستشفى سميلو للسرطان بإنجلترا: "الجلوس لفترات طويلة يقلل من نشاط القلب والأوعية الدموية، ما يؤدي إلى مشكلات في القلب والرئتين والدورة الدموية"، وفقا لصحيفة "نيويورك بوست".

وتابع: "الجلوس لفترات طويلة يرتبط بزيادة خطر الوفاة بنسبة 16%، ويمكن تقليل هذا الخطر عن طريق ممارسة تمارين رياضية إضافية لمدة 15 إلى 30 دقيقة يوميا".

وأضاف: "يحتاج الأشخاص الذين يجلسون في الغالب في وظائفهم إلى ممارسة تمارين رياضية إضافية لمدة 15 إلى 30 دقيقة يوميًا لتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالجلوس لفترات طويلة".

وقال كيث دياز، الأستاذ المساعد في الطب السلوكي في المركز الطبي بجامعة كولومبيا: "تحريك العضلات بانتظام يساعد على تقويتها، ولكن إذا لم يتم استخدامها، فستضعف وتفقد قدرتها على العمل".

الحركة المنتظمة طوال اليوم، مثل المشي القصير كل 20 دقيقة، هي أفضل طريقة لكسر فترات الجلوس الطويلة، وفقا لدراسة أُجريت في الطب السلوكي بالمركز الطبي بجامعة كولومبيا.

ينصح الخبراء بتجنب الجلوس لأكثر من ساعة واحدة في المرة الواحدة، وممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة من النشاط البدني المعتدل الشدة كل أسبوع لتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

وتابع دياز: "إذا كان عليك الجلوس لمدة ساعتين، فاذهب للمشي لمدة 10 دقائق بعد ذلك".

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