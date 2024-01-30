عادة غذائية تجعلك أكثرعرضة للإصابة بالسرطان- انتبه

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الجراح وطبيب الأورام الروسي إيفان كاراسيف عن عادات أكل شائعة تزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

يقول: "الاستهلاك المفرط للحوم الدهنية والأغذية المعلبة من أهم عوامل خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، ويمكن تحسين الوضع من خلال تغيير هذه العادات الغذائية"، وفقا للوكالة الروسية "نوفوستي".

وتابع: "تناول اللحوم الحمراء بكثرة يؤدي إلى مشكلات في الجهاز الهضمي، حيث تتراكم بقايا الطعام غير المهضوم في الأمعاء، ما يسبب التهابها، لذلك، ينصح الخبراء بتناول اللحوم الحمراء بحد أقصى مرة واحدة أسبوعيا، والتركيز بدلاً من ذلك على تناول الأسماك".

حذّر كاراسيف من خطأ قد يرتكبه المرضى خلال تشخيص السرطان، وهو الاعتماد الكلي على نتائج التحاليل.

لا توجد حتى الآن اختبارات في المرحلة ما قبل السريرية يمكنها تشخيص الأورام المرتبطة بالجهاز الهضمي بشكل قاطع، ولكن هناك بعض التقنيات الحديثة التي تُظهر إمكانية الكشف المبكر عن هذه الأورام.

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