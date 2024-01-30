ما خطورة تسخين البطاطس والوجبات السريعة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الوجبات السريعة والبطاطس المقلية من الأطعمة المفضلة لدى الكثيرين، ولكن ما هو أفضل طريقة لتسخينها؟

كشفت خبيرة التغذية الروسية، الدكتورة أولغا لوشبنكوفا، أن تسخين البطاطس المقلية والمأكولات السريعة البائتة يسبب ظهور مواد ضارة إضافية فيها.

تقول: "إن البرجر والشاورما وغيرها من الأطعمة السريعة، قد لا تكون الخيار الأمثل للصحة حتى عند تناولها طازجة، فهي غنية بالدهون والسعرات الحرارية، وقليلة القيمة الغذائية، أما إذا كانت بايتة، فقد تصبح أكثر خطورة على الصحة، وذلك لأنها ستفقد الفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة، كما أنها ستصبح أكثر عرضة للإصابة بالبكتيريا والفطريات الضارة".

وتابعت "لا تحتوي الوجبات السريعة البايتة على الفيتامينات، لأنها في الأساس قليلة أو معدومة، أي أن الإنسان يحصل منها فقط على سعرات حرارية وبروتين ودهون وكربوهيدرات فقط".

وأضافت: "عند تسخين هذه المـأكولات البروتينية، تتغير بنيتها ويصعب على الجسم امتصاصها، وبالنسبة للبطاطس المقلية بحد ذاتها خطرة، فكيف عند تسخينها، لأنه عند قلي المواد النشوية في كمية كبيرة من الزيت تتكون بالإضافة إلى الزيوت المتحولة، مركبات الأكريلاميد المسرطنة الخطيرة".

ولفتت إلى، عدم وضع هذه الأكللات في الثلاجة وفي اليوم التالي تناولها باردة دون تسخين فقد يصاب الشخص بعدوى بكتيرية.

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