هذا ما يحدث لجسمك إذا تناولت الفينو يوميا على الإفطار.. مفأجاة صادمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

"الفينو" من أنواع الخبز الأبيض الذي يتميز بقوامه الطري ومذاقه اللذيذ، وقد يُصنع من دقيق القمح الأبيض والخميرة والملح والسكر والماء.

الدكتورة شيماء فكري أخصائية التغذية العلاجية وعضو الجمعية المصرية للتغذية العلاجية EASHTN، ذكرت لـ"الخليج 365"، فوائد وأضرار الإفراط والكمية المحدد من العيش الفينو.

فوائد تناول العيش الفينو

"العيش الفينو" يمد الجسم بالطاقة، وذلك بفضل احتوائه على النشويات.

غني بالفيتامينات والمعادن والكالسيوم.

يساعد على الشعور بالشبع.

خطورة الإفراط في تناول العيش الفينو

الإصابة بالتلبك المعوي.

زيادة الوزن.

ارتفاع ضغط الدم.

الفئات الممنوعة من تناول العيش الفينو

المصابين بحساسية الطعام من مكوناته.

مرضى السكري.

مرضى السمنة.

الكمية المسموح لها

رغيف الفينو كبير الحجم يساوي نصف رغيف خبز بلدي، حيث أن الحبوب الكاملة تعطي إحساس بالشبع.

ويتم حساب الكمية بالنسبة للأطفال والكبار على حسب عدد السعرات اليومية، لذا لا يفضل تناول الفينو يوميا.