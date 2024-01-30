تناول 3 تمرات يوميا لمدة أسبوع وشاهد ما يحدث لجسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

التمر من الأطعمة اللذيذة التي توفر الكثير من الفوائد الصحية والضرورية لجسم الإنسان، وأوضح موقع "برايت سايد" فوائد تناول 3 تمرات يوميا لمدة أسبوع.

تحسن صحة العظام:

التمر يحتوي على البورون والفوسفور والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم الذي يعزز صحة العظام ويحارب هشاشة العظام.

تحسن الهضم:

يحتوي التمر على نسبة عالية من الألياف التي يحتاجها الجهاز الهضمي ليعمل بشكل صحيح، لذا فإن تناوله يمنع الإمساك ويعزز حركات الأمعاء المنتظمة.

محاربة التوتر والاكتئاب:

التمر غني بفيتامين ب6، الذي ثبت أنه يساعد الجسم على إنتاج السيروتونين والنورإبينفرين، ما يحسن صحة الدماغ، والحالة المزاجية، بينما يحارب النوربينفرين التوتر، علاوة على ذلك، ترتبط المستويات المنخفضة من فيتامين B6 بالاكتئاب.

يعطيك دفعة كبيرة من الطاقة:

التمر غني بالألياف والبوتاسيوم والمغنيسيوم والفيتامينات ومضادات الأكسدة، وهذا يجعله وجبة خفيفة مثالية توفر دفعة من الطاقة، وذلك بفضل السكريات مثل الفركتوز والجلوكوز.

الوقاية من أمراض القلب:

التمر يقلل من مستويات الدهون الثلاثية والإجهاد التأكسدي، وكلاهما من عوامل الخطر لأمراض القلب وتصلب الشرايين.

علاوة على ذلك، فهو مصدر غني بالبوتاسيوم، الذي يخفض ضغط الدم ويقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب الأخرى.

تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون:

يحمي الجهاز الهضمي والأمعاء من البكتيريا الضارة وبالتالي يقلل من خطر انتشارها إلى القولون.

شتخفيف أعراض الحساسية الموسمية:

التمر فعال في تقليل العديد من علامات الالتهاب لدى المرضى الذين يعانون من مرض SAR "الحساسية الموسمية".

فقدان الوزن:

يمكن أن يساعد التمر أيضًا في فقدان الوزن، وذلك بفضل احتوائه على الألياف التي تساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة وتمنع ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم .

علاوة على ذلك، يحتوي على مضادات الأكسدة مثل الأنثوسيانين والفينولات والكاروتينات، التي تخلص الجسم من السموم، وتعزز عملية الهضم، وتزيد من عملية التمثيل الغذائي، ما يؤدي إلى فقدان الوزن.

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