هذا ما يفعله تناول اللب في مستويات الكوليسترول بجسمك.. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - يعد اللب الأبيض من التسالي المفضلة عند العديد من الأشخاص، نظرًا لمذاقه اللذيذ وارتفاع قيمته الغذائية العالية، ولكن كيف يؤثر على الكوليسترول؟

تأثيره على مستويات الكوليسترول وفقًا لما ذكره موقع businessinsider، webmd.

يعد اللب الأبيض غني بالدهون الغير مشبعة، والتي تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الكلي في الدم، كما يعمل بشكل خاص على محاربة المستويات المرتفعة من الكوليسترول الضار، ما يؤدي إلى تعزيز صحة القلب،والأوعية الدموية والحماية من تصلب الشرايين و تجنب حدوث خلل في توصيل الدم المحمل بالأكسجين إلى القلب، والوقاية من خطر النوبات القلبية المفاجئة.

كما يساهم تناول اللب الابيض في خفض ضغط الدم، مما قد يقلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، وذلك لأن الزيت المستخرج منه يساعد الجسم على إنتاج المزيد من أكسيد النيتريك، وهي مادة كيميائية تساعد الأوعية الدموية على التوسع وتسمح للدم بالتدفق بسهولة أكبر عبر الجسم.

وهناك فوائد أخرى له تشمل ما يلي :

1- تنظيم مستويات السكر في الدم، لأنها غنية بالألياف، وهي مادة مغذية تساعد على إبطاء سرعة امتصاص الجسم للسكر.

2- تحسين جودة الحيوانات المنوية وحركتها، لاحتوائها على الزنك الذي يساعد على موازنة مستويات هرمون التستوستيرون، وهو أمر مهم لإنتاج حيوانات منوية عالية الجودة.

3- تعزز صحة الجسم لاحتوائها على قيمة غذائية عالية، ومنها الدهون الصحية، والزنك والبروتين، والبوتاسيوم وغيرها.

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