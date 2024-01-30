مفاجأة لـ الموظفين.. 8 دول تطبق العمل لمدة 4 أيام فقط في الأسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بعد جائحة كوفيد-19، فتحت العديد من الشركات الآن أبوابها بالكامل وتطلب الشركات من موظفيها استئناف العمل من المكتب، ومع ذلك، وبالنظر إلى مرونة العمل من المنزل والتوازن بين العمل والحياة الذي شهده العديد من الموظفين أثناء الوباء، تسمح العديد من أماكن العمل الآن بثقافة العمل لمدة 4 أيام في الأسبوع.

وفي الآونة الأخيرة، تستعد ألمانيا لتجربة ثقافة أسبوع العمل لمدة 4 أيام لمدة ستة أشهر، بدءًا من 1 فبراير 2024، وتهدف الفكرة إلى معرفة ما إذا كانت ثقافة أسبوع العمل لمدة 4 أيام ستنجح بالفعل، وهل سيصبح الموظفون أكثر سعادة وصحة وأكثر إنتاجية كما اقترحت النقابات العمالية.

وبحسب timesofindia، فإن ألمانيا ليست الدولة الوحيدة التي اختارت ثقافة العمل لمدة 4 أيام في الأسبوع، إليكم 7 دول تطبق هذا الأمر، وهي:

بلجيكا

في عام 2022، أصبحت بلجيكا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تطبق ثقافة أسبوع العمل لمدة 4 أيام، ومع ذلك، فإن المشكلة هنا هي أن إجمالي ساعات العمل يظل كما هو في أسبوع عمل مكون من 4 أيام كما هو الحال في أسبوع عمل مكون من 5 أيام، إجمالي ساعات العمل في الأسبوع هو 40.

هولندا

وفقا للبيانات الحكومية، تتمتع هولندا بأقصر أسابيع عمل في المتوسط في العالم، ويعمل الناس هناك لمدة 29 ساعة فقط في الأسبوع.

وعلى الرغم من عدم وجود قواعد رسمية في هولندا، يعمل الأشخاص هناك لمدة 4 أيام فقط في الأسبوع.

الدنمارك

الدنمارك لديها ثاني أقصر ساعات عمل في الأسبوع بـ 33 ساعة، وفقًا لتقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

في حين أن الدنمارك ليس لديها أيضًا تفويض رسمي للعمل لمدة 4 أيام في الأسبوع، فإن الأشخاص هناك يعملون عمومًا لمدة أربعة أيام فقط في الأسبوع.

على الرغم من أن الدنماركيين يعملون بجد، إلا أنهم يفضلون أداء وظائفهم خلال أسبوع العمل الرسمي البالغ 37 ساعة في الدنمارك، ولا يُنصح بالبقاء لساعات إضافية، ويغادر معظم الموظفين في حوالي الساعة 4 مساءً لاصطحاب أطفالهم والبدء في إعداد وجبة المساء.

أستراليا

تمارس 20 شركة في أستراليا أسبوع عمل مدته 4 أيام في تجربة فريدة، ووفقًا لذلك، يمكن لصاحب العمل هناك أن يتوقع من موظفيه العمل لمدة 38 ساعة في الأسبوع.

إن الشكل الجديد للعمل، المعروف باسم نموذج 100:80:100، يسمح للموظفين بالاحتفاظ بنسبة 100% من رواتبهم أثناء العمل 80% من الساعات - طالما أنهم يحافظون على 100% من إنتاجيتهم... و100: "80:100 ليس النموذج الوحيد.

تسمح المنظمات الأخرى للموظفين بالعمل لأسابيع أقصر مقابل خفض الراتب، أو تقدم أسابيع قياسية مدتها 40 ساعة مكثفة على مدار أربعة أيام.

اليابان

على عكس ثقافة العمل المكثفة في اليابان، في السياسة الاقتصادية السنوية الصادرة في عام 2021، تشجع الحكومة الشركات على العمل 4 أيام في الأسبوع، للسماح للأشخاص بقضاء بعض الوقت خارج العمل.

سيساعد ذلك في تعزيز الاقتصاد حيث سينفق الناس المزيد من الأموال، وسيتمتعون بحياة أسرية ستساهم في المزيد من ولادة الأطفال في البلاد، وهو أمر تشتد الحاجة إليه بسبب شيخوخة السكان.

إسبانيا

تستثمر الحكومة الإسبانية 50 مليون يورو في تجربة أسبوع عمل مدتها 4 أيام، لمدة ثلاث سنوات، ومن المتوقع أن تشارك فيه ما يقرب من 200 شركة في إسبانيا.

المملكة المتحدة

وفي عام 2022، اتبعت المملكة المتحدة أسبوع عمل مدته 4 أيام، شاركت 61 شركة وأكثر من 300 موظف في التشغيل التجريبي، وكان من المتوقع أن يعمل الأشخاص لمدة أقصاها 48 ساعة في الأسبوع وفقًا لقوانينهم. وكانت هذه أكبر تجربة على الإطلاق بمشاركة 61 شركة، ولوحظ وجود انخفاض كبير بنسبة 65% في الإجازات المرضية، وفقًا لتقرير بلومبرج.

البرتغال

في البرتغال يعمل المواطنون 4 أيام فقط في الأسبوع في كل من القطاعين العام والخاص.

أسبوع العمل لمدة 4 أيام يمكن أن يؤدي إلى انخفاض مستويات التوتر

"في البرتغال، تراجعت مستويات القلق ومشاكل النوم بنسبة 20٪ تقريبًا،" عندما تم تطبيق أسبوع عمل مدته 4 أيام"، وفقًا لتقرير صادر عن بلومبرج، وهذا بدوره أثر بشكل إيجابي أيضًا على إنتاجية الموظفين في العمل والاقتصاد العام.

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