ماذا يحدث لجسمك عند الأكل من عربية كبدة وسجق فى الشارع؟.. لن تصدق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

تناول الكبدة والسجق من عربة في الشارع عادة يومية للكثيرين، خاصةً أنها من الوجبات السريعة المناسبة لنمط حياة الكثيرين، إذ تشعرهم بالشبع ولا تضطرهم لتضييع الكثير من وقتهم، إلا أنها لها بعض التأثيرات الضارة على الصحة.

الدكتور حازم علي، خبير التغذية العلاجية، قال إن تناول الكبدة والسجق من عربة في الشارع له تأثيرات صحية خطيرة على الجسم، وذلك لعدم معرفة مصدرها حيث يميل البائع إلى استخدام الكبدة والسجق المستوردة لانخفاض سعرها في الأسواق، كما تعد أكثر الأطعمة التي تتعرض إلى الفساد سريعًا، ولكنه يتغلب على ذلك من خلال إضافة توابل بكميات كبيرة، لإخفاء أي مشكلة بها.

أضرار تناول السجق في الخارج

وأوضح لـ"الخليج 365" أن السجق يمكن أن يُصنع من لحوم غير جيدة، وبالتالي تناوله في الخارج يعكس الفوائد الصحية إلى أضرار، وتشمل ارتفاع في مستويات الكوليسترول في الدم، وتحديدًا الضار، ما يُنتج زيادة في خطر الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب والأوعية الدموية، كما يمكن أن يُعرضك لخطر انسداد الشرايين نتيجة زيادة الدهون.

وأضاف استشاري التغذية العلاجية، أن إضافة توابل بكميات كبيرة يمكن أن تؤثر على صحة الأمعاء، وقد يصاب بالتهاب المعدة، وغالبًا ما تظهر في صورة ألم في البطن، والإصابة بالإسهال، والغثيان الذي يستمر إلى قيء، كما أن هناك إحتمالية الإصابة بجرثومة المعدة نتيجة لتلوث الأطعمة أو الأواني المستخدمة خلال الطهي.

التسمم الغذائي

وأكد أن هناك احتمالية كبيرة للإصابة بالتسمم الغذائي بسبب الظروف التي تتعلق بتخزين الكبدة والسجق في عربة الشارع، ما يتسبب في تلوث اللحوم، بالإضافة إلى استخدام المواد الحافظة التي تضر بصحة اللحوم وتنعكس بالسلب على صحة الأشخاص.

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