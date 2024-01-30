علامة خفية لا يعرفها الكثير تكشف الإصابة بالسكر.. احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

غالبًا تميل أعراض مرض السكر في الدم إلى أن تكون خفية، وهذا يجعل المرضى يتأخرون في تلقي العلاج، ورغم ذلك، كشفت كيت هيلتون، أخصائية التغذية البريطانية عن علامة تحذيرية تظهر على الجلد قد تعني أنك تتجه نحو الإصابة بهذه الحالة، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

بقع تشبه المخمل على تارقبة والإبطين والفخذ

وقالت إن اكتشاف هذه العلامة مبكرا وإجراء تغييرات في نمط الحياة أمر بالغ الأهمية حتى تتمكن من منع الإصابة بمرض السكري، مضيفةُ أن من العلامات التحذيرية الخطيرة وجود بقع تشبه المخمل على رقبتك، والإبطين والفخذ.

وتابعت أن تغير اللون في مناطق معينة من جسمك لا يعني دائمًا أنك لا تستحم بشكل جيد، لكن قد يكون أحد الأسباب وراء ذلك هو "الشواك الأسود"، وهو حالة تسبب ظهور بقع داكنة تشبه المخمل على الجلد، ويمكن أن يكون علامة على الإصابة بمرض السكري.

العلامة تشير إلى أنك قد تصاب بمرض السكر

مقدمات السكري تعني أن مستويات السكر في الدم أعلى من المعتاد، ولكنها ليست مرتفعة بما يكفي لتشخيص إصابتك بمرض السكري من النوع الثاني.

وما يثير القلق أن هذا يعني أنك أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض، ولذلك أكدت هيلتون أهمية اكتشاف الشواك الأسود مبكرا، لافتةُ إلى أن تحديد أعراض الشواك الأسود وإجراء تعديلات على نمط الحياة والنظام الغذائي قبل تطور مرض السكري أمر ضروري للمساعدة في الوقاية منه.

وأشارت إلى أنه في حين أن تغير اللون يمكن أن يظهر في أي مكان على جسمك، فإن المناطق الأكثر شيوعًا تشمل الرقبة والإبطين والفخذ، ونصحت بضرورة غسل وتنظيف الأماكن التي ينثني فيها الجلد بحثًا عن علامة مقدمات السكري.

علاوة على ذلك، فإن فرط التصبغ له حدود غير واضحة المعالم وقد يشمل أيضًا سمك الجلد، وتشمل بعض الأسباب الشائعة وراء الشواك الأسود مرض السكري ومقاومة الأنسولين وزيادة الوزن، مما يزيد أيضًا من خطر الإصابة بمرض السكري.

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