"الباكت ب 2 جنيه"... تناول هذا المشروب الساخن يحمي عضلة القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

هناك نوع من المشروبات الساخنة التي يمكن أن تساعد على حماية عضلة القلب من أي ضرر، وهو مشروب الشاي الأخضر.

وهذا المشروب سعره في متناول الجميع ولا يتخطى ال 20 جنيها، ويصل الباكت فيه إلى 2 جنيه مصري.

ويقول الدكتور أسامة صلاح أخصائي التغذية والسمنة في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، يعد الشاي الأخضر من المشروبات الساخنة التي يفضلها الكثير من الأشخاص، لما له من مذاق مميز وفوائد عديدة للصحة، وأهما عضلة القلب.

وأكد إخصائي التغذية على أن الشاي الأخضر يحمي القلب والشرايين، لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة القوية، التي تحسن من صحة القلب ومستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية.

وأوضح أن تناول الشاي الأخضر بانتظام يساعد في تقليل أمراض القلب المختلفة مثل قصور القلب، والسكتة الدماغية، والنوبة القلبية.

كما نوه على ضرورة استشارة الأشخاص الذين يعانون مشاكل في المعدة، وارتجاع المريء الطبيب المختص قبل التناول.

واختتم: "يمكن إضافة العسل النحل لكوب الشاي للتحلية، أو وضع الليمون عليه لتحسين مذاقه، والاستفادة منه بشكل أكبر".

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