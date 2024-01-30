مفاجأة كارثية - طبيب يحذر من شرب الشاي بعد اللحمة.. لن تتوقع ما يحدث لجسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الشاي من المشروبات الشعبية المفضلة لدى الكثيرين، وهو معروف بفوائده الصحية العديدة، مثل تحسين الهضم وتقوية المناعة.

ومع ذلك، حذر استشاري التغذية العلاجية مجدي نزيه من تناول الشاي بعد تناول اللحوم، قائلا: "يعيق شرب الشاي بعد تناول اللحوم امتصاص المعادن والفيتامينات في الجسم".

وتابع خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على قناة "صدى البلد": "أيضا عليك تجنب شربه بعد الأطعمة الغنية بالمعادن مثل: الكبدة، السلطة، البيض، منتجات الألبان".

- الفوائد الصحية للشاي:

أوضح "نزيه": "أن الشاي من المشروبات المفيدة جدا، حيث يحتوي على مركب "سيوفلين" يعمل على توسيع الشعب الهوائية وتحسين التنفس، بالإضافة إلى، حامض التانيك، الذي يساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار".

بالإضافة إلى، يساهم مضادات الأكسدة الفلافونيد الموجودة به دورا مهما في الحماية من الأورام السرطانية".

- الطريقة الصحيحة لشرب الشاي:

وعن موعد تناول الشاي، أشار إلى، يجب تناوله في النصف الأول من اليوم بمعدل كوبين فقط.

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