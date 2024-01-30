هذا ما يحدث الخبز لمستويات السكر والكوليسترول عند تناول الخبز.. تأثيرات مفاجئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

الخبز مكون رئيسي في الوجبات اليومية، ولا يستغني عنه البعض رغم تأثيره على مستويات السكر والكوليسترول في الدم، وفقًا لما ذكره موقع healthmatch.

تأثير الإفراط في تناول الخبز على السكر

الخبز مصدر مهم للكربوهيدرات، التي يستغلها الجسم لإنتاج الجلوكوز مصدر الطاقة الأساسي، ويساعده الأنسولين وهو الهرمون الذي يسمح للجلوكوز في مجرى الدم بالدخول إلى خلايا الجسم، حتى يمده بالطاقة اللازمة، ولكن عندما يكون هناك فائض من الجلوكوز، يساعد الأنسولين على تخزينه في الكبد على شكل جليكوجين.

ومع ذلك، فإن الإفراط في تناول الخبز يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستويات الجلوكوز، مما قد يؤدي تدريجياً إلى زيادة إفراز الأنسولين، وبالتالي تصبح مستقبلات الخلايا مقاومة للأنسولين، ويصاب الشخص بما يعرف بـ "مقاومة الأنسولين".

وهي السبب الرئيسي للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، ما يؤدي إلى ارتفاع مستويات الجلوكوز المتراكم في مجرى الدم.

الأنسولين هو اللاعب الأساسي في عملية التمثيل الغذائي للدهون، ما يضمن مستويات طبيعية من الأحماض الدهنية الحرة في الدم، حيث يقوم بذلك عن طريق منع تحلل الدهون في الأنسجة وتحفيز امتصاص الخلايا للدهون من الدم.

ومع ذلك، فإن هذا يتغير لدى الأشخاص الذين يعانون من مقاومة الأنسولين، نتيجة عدم استجابة خلايا الجسم للأنسولين المنتشر، وبالتالي يتم إطلاق المزيد من الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية في مجرى الدم، وعلى الجانب الآخر تنخفض مستويات الكوليسترول الجيد في الجسم، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

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