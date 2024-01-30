أصابهم بالرعب.. متوفي يتصل بعائلته أثناء تشريح جثمانه.. ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

في واقعة غريبة من نوعها، تلقت عائلة رجل عثر على جثته المتفحمة في حقل زراعي، صدمة حياتهم عندما تلقوا مكالمة هاتفية منه بعد وفاته.

ووفقا لموقع "timesofindia"، وقع هذا الحادث الغريب في فيرامباليم، في رانجامبيت ماندال بالهند.

وقال ضابط الشرطة فيجاي كومار: "عثر سكان المنطقة على جثة كيتامالا بوسايا، تاجر الحبوب، محترقة بالكامل ملقاة بالقرب من محول كهرباء في حقله الزراعي".

وتابع: "كما عثر على حذاء بوسايا بالقرب من الجثة، ما دفعهم إلى الاعتقاد بأن شخصا ما قتله".

وتوجهت الشرطة إلى مكان الحادث، وقاموا بالإجراءات اللازمة لنقل الجثة إلى المستشفى لإجراء تشريح الجثة.

في لحظة مثيرة للدهشة أثناء تشريح جثته، تلقت عائلة بوسايا مكالمة هاتفية من رقم مجهول، تبين أن صاحبها هو بوسايا نفسه، الذي أخبرهم أنه على قيد الحياة.

بناء على اتصال بوسايا، هرعت الشرطة إلى المكان الذي أشار إليه، وأخبرهم بأنه شاهد ثلاثة شبان مجهولين يسكبون البنزين على جثة ويشعلون النار فيها.

عندما حاول الإمساك بهم، اعتدوا عليه بالضرب وطرحوه أرضا، وأسقطوا حذاءه بالقرب من الجثة المحترقة، ثم اقتادوه إلى مكان ما بسيارة.

بعد تعرضه للضرب المبرح، فقد الرجل وعيه وعندما استيقظ، وجد نفسه ملقى في حقل زراعي بعيد.

بعد أن استعاد وعيه، اتصل بعائلته من هاتف أحد المارة.

وتجرى الآن الشرطة تحقيقا في الحادث، وحتى الآن لم تتعرف على هوية الجثة المتفحمة.

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