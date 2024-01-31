الامارات | سحر جبال الإمارات.. جمال الوطن من أعلى نقطة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استحوذ سحر المناطق الجبلية في دولة الإمارات على اهتمام الزوار المحليين والسياح من خارج الدولة، لما تقدمه لروادها من تجربة لا تنسى، بوصفها واحدةً من أبرز وجهات الجذب السياحي، وعززت جاذبيتها جهود تطويرية مستمرة على مستوى البنية التحتية، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للزوار، وإضفاء المزيد من الراحة إلى هذه الوجهات.

ويزداد تألق جبال الإمارات في هذه الفترة التي تتميز بالأجواء الشتوية المعتدلة، خصوصاً مع النسخة الرابعة من حملة «أجمل شتاء في العالم» التي تروج لوجهات وتجارب سياحية وطبيعية وترفيهية على امتداد الإمارات السبع، وتمثل فرصة للتعريف بالطيف الواسع من التنوع البيئي والجغرافي الذي تتميز به الدولة.

جغرافياً، تعد معظم الجبال في الإمارات جزءاً من سلسلة جبال الحجر، التي تحتل الركن الجنوبي الشرقي من شبه الجزيرة العربية، ويقع الجزء الأكبر منها في المناطق الشرقية والشمالية من الإمارات، وتتوزع بين الفجيرة ورأس الخيمة والشارقة وحتا في دبي، ويقترب ارتفاع أعلى نقطة في جبال الإمارات من 2000 متر. وتشكل الجبال 2.6% من مساحة الإمارات الإجمالية بطول 155 كيلومتراً.

«جيس»

ويعد جبل جيس في رأس الخيمة من أشهر المناطق الجبلية التي تحظى بإقبال الزوار والسياح على مدار العام، لاسيما خلال الشتاء، إذ ترتدي قمته اللون الأبيض، لتراكم الثلوج عليها في منظر ساحر، ويبلغ ارتفاعه نحو 1934 متراً، ويشكل مقصداً لهواة المشي والتخييم، كما يضم منصة للمشاهدة، توفر إطلالة مثالية على أجمل المناظر الطبيعية في رأس الخيمة، إذ يتيح موقعها المرتفع للزوار فرصة مشاهدة الوديان ذات المناظر الخلابة.

ويستقطب جبل جيس الزوار للتمتع بحزمة شاملة من الأنشطة والمغامرات، بما فيها مغامرة جيس فلايت أطول مسار انزلاقي في العالم، الذي اعتمد رسمياً من قبل موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية في 2018، بطول المسار 2832.88 متراً، على ارتفاع 1680 متراً فوق سطح البحر.

وفي رأس الخيمة أيضاً، يوجد جبل المبرح الذي يشكل ممراً على ارتفاع 1527 متراً فوق مستوى سطح البحر، ويمتاز بانخفاض درجة الحرارة في الجزء العلوي أقل بنحو 15 درجة مئوية من تلك الموجودة في السهول، حيث يمكن لزواره استنشاق الهواء النقي، والاستمتاع بالمناظر البانورامية الرائعة.

«حفيت»

وفي أبوظبي، يعد جبل حفيت النقطة الأعلى في الإمارة، ويصل ارتفاعه إلى 1240 متراً، ويمتد الطريق به لمسافة 11.7 كيلومتراً، ويمتاز بمساراته وطرقه المعبدة بصورة هندسية جاذبة، من حيث مساحة الشارع والبنية التحتية وتصريف المياه والإنارة والانسيابية في القيادة الآمنة حتى أعلى القمة، والتي توجد بها حديقة جبل حفيت الصحراوية، وهي أحد أول المواقع المدرجة على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) لمواقع التراث العالمي في الدولة، كما يحتوي على منطقة مدافن جبل حفيت التي تعود إلى قرابة 5000 عام، وقد بنيت باستخدام الحجارة على شكل خلايا نحل.

«حتا»

تعد جبال مدينة حتا في دبي من أكثر أجزاء سلسلة جبال الحجر شهرة على مستوى الدولة، وتتمتع بجمال خاص، إذ تضم كنوزاً طبيعية أخاذة، وقمماً شاهقة أعلاها قمة جبل أم النسور على ارتفاع 1300 متر.

وتوفر جبال حتا مجموعة من الأنشطة، كما يمكن التوجه إلى سد حتا الذي يعد من أجمل وأكبر السدود بالإمارات، إذ تحولت المنطقة خلال السنوات القليلة الماضية إلى وجهة يقصدها الزوار، للاستمتاع بمواقعها الطبيعية الخلابة، مثل الجبال وسد حتا وبحيرته المائية.

ومن أهم المعالم في حتا المحمية الجبلية التي توفر بيئتها المجاورة لاثنين من السدود المائية في المحمية ملاذاً آمناً للعديد من الأنواع الحيوانية والنباتية النادرة، فيما تعد المحمية موطناً لأكبر مجموعة من حيوانات «الطهر العربي» المهددة بالانقراض في الإمارات.

وتتميز المحمية بطبيعتها الجبلية الصخرية، وهوائها النقي، وبيئتها الفطرية المتنوعة، وتتيح المحمية فرصة مراقبة الحياة البرية، والتجوّل عبر الوديان المتعرجة في سفوح الجبال، لاستكشاف التضاريس الفريدة المتنوعة بين مساحات رملية وصخور، أو للتنقل على دراجة جبلية في مسارات متعرجة بين التلال والوديان والمزارع المزودة بإرشادات واضحة للدراجين المبتدئين والمتمرسين.

«خورفكان»

وتحتضن جبال خورفكان في الشارقة استراحة السحب، التي تقع على ارتفاع 600 متر فوق مستوى سطح البحر، وشيدت الاستراحة على شكل دائري مع عدد من الشرفات الداخلية والخارجية التي تتميز بإطلالات على المناظر الرائعة، وتضمن حصول الزوار على مشهد بانورامي 360 درجة على مدينة خورفكان كاملة. وعلى السلاسل الجبلية في خورفكان يتربع أيضاً سد الرفيصة بجماله الذي يخطف الأنظار.

أما جبل الفاية في الشارقة، فجبل من الحجر الكلسي، ويشتهر بتضاريسه الوعرة، وعثر فيه على مجموعة أدوات من العصر الحديدي، والبرونزي، والحجري الحديث، والعصر الحجري القديم.

«مصفوت»

وتتميز منطقة مصفوت في عجمان، بمكانة خاصة في السياحة الداخلية، إذ تمتلك جبالاً شاهقة تمنح زوارها الهدوء وسط حرارة معتدلة.

وتقع هذه الواحة في سلسلة جبال الحجر، وتُعد وجهة لعشاق استكشاف الطبيعة، وتشتهر بأراضيها الزراعية الخصبة، ورخامها عالي الجودة، وطبيعتها الوعرة، وهي وجهة ممتازة لممارسي رياضة المشي لمسافات طويلة. كما تتمتع المنطقة بمنحدرات صخرية تجذب عشاق الرياضة ومحبي استكشاف الأودية والمسالك الطبيعية الوعرة، في جبال دفتا وليشن والجبل الأبيض.

«مسافي»

وتحظى منطقة مسافي في الفجيرة بإقبال لافت من السياح، لتنوع تضاريسها الجبلية، ما جعل منها وجهة رئيسة لمحبي الطبيعة وهواة المغامرة. وتشكل الجبال الجزء الأكبر من مساحة مسافي، وتكتسب المنطقة سحراً خاصاً خلال فصل الشتاء.

وتعد الجبال في منطقة مسافي متحفاً طبيعياً، لما تحتويه من أنواع مختلفة من المكونات الجيولوجية، كما تبدو المدرجات الخضراء على سفوح جبالها أشبه بلوحة بديعة.

ينابيع كبريتية

على مقربة من المناطق الجبلية تنتشر العديد من الينابيع الكبريتية التي يقصدها الزوار من الإمارات وشتى بقاع العالم، ومنها «عين الفايضة» في العين، عند سفح جبل حفيت، التي تتميز بمياهها الكبريتية وحرارتها المرتفعة الغنية بالمعادن المفيدة، التي تساعد على الاستشفاء من الأمراض في حرارة المياه الكبريتية المرتفعة، وكذلك «عين خت» على بعد 35 كيلومتراً جنوب رأس الخيمة.

• فرصة لاستكشاف كنوز أثرية تاريخية والاستشفاء بمياه الينابيع الكبريتية المنتشرة بالقرب من المناطق الجبلية.

• %2.6 نسبة الجبال من مساحة الإمارات الإجمالية بطول 155 كيلومتراً.