شيرين علي زكي تحذر من سمكة الأرنب الخطيرة.. قاتلة للإنسان والحيوان

محمد اسماعيل - القاهرة - حذرت الدكتورة شيرين علي زكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، من تناول سمكة الأرنب أو حتى

تغذية الحيوانات الأليفة عليها بسبب احتواء جسدها على السموم التي تجعلها قاتلة.

وكتبت عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "يا جماعة ناخد بالنا لما نلاقي سمكة الأرنب السامة وسط البساريا بلاش ترميها لحيوانك الأليف أو حيوانات الشارع، دي أرواح هنتحاسب عليها والسمكة قاتلة للإنسان والحيوان".

وبعد نشر وتداول تصريحات غير صحيحة علميا منسوبة للدكتورة شيرين عن مخاطر تناول سمكة الأرنب السامة، التي كُتبت بالخطأ "البساريا"، وتداركا للخطأ تواصل "الخليج 365" مع الدكتورة شيرين علي زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، لتوضح أن السمكة السامة هى "سمكة الأرنب"، وليست "البساريا"، ولكن قد تتواجد "الأرنب" وسط البساريا.

وشددت على عدم تناول أي جزء من سمكة الأرنب السامة، حتى بعد نزع الكبد منها، إذ أضافت: "أرجو إن الناس اللي بتتفلسف وتقول طول عمرنا بناكل السمكة بس بنشيل الكبد.. أرجو إنك لا مؤاخذة تسكت وسمعني صوت سكوتك لأن مش معنى إن ربنا شملك بستره طول الوقت إنك هتفضل في أمان كل مرة بتاكلها".

وأشارت شيرين إلى مصرع أحد الأشخاص بسبب تناوله سمكة الأرنب السامة، رغم أنه كان يأكلها من قبل، قائلة: "يا ريت تقروا عن موضوع الريس وائل السكري اللي عاش العمر كله يعمل السمكة دي وياكلها ويعزم عليها ضيوفه، نفد ستر الله ذات يوم وتوفي الريس وائل واثنان من المصطافين بعد تناولهم وجبة من سمك الأرنب السام اللي الريس وائل عاش العمر كله يتفاخر بشطارته في إعداده".