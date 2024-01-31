توضيح واعتذار

محمد اسماعيل - القاهرة - يعتذر "الخليج 365" عن نشر خبر بعنوان "تحذير صادم من تناول هذا النوع من السمك.. وقد يتسبب في قتلك" للزميلة آلاء نبيل، ورد فيه بالخطأ تحذيرات من تناول "سمك البساريا" بدلا من "سمكة الأرنب السامة"، ضمن تصريحات للدكتورة شيرين علي زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء بالنقابة العامة للأطباء البيطريين.

وحرصا من "الخليج 365" على الالتزام بالمبادئ المهنية وتصحيح أي خطأ غير مقصود.. نؤكد أن ما ورد في هذا الخبر كان غير مقصودا والمعلومات الصحيحة تم نشرها في الرابط التالي.. (شيرين علي زكي تحذر من سمكة الأرنب الخطيرة.. قاتلة للإنسان والحيوان)

لذا لزم التوضيح والاعتذار