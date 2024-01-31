احذر.. البطاطس المقلية قد تؤثر على صحة الدماغ

محمد اسماعيل - القاهرة - حذرت الدكتورة يلينا سولوماتينا، خبيرة التغذية الروسية، من أضرار تناول البطاطس المقلية للدماغ، وذلك في تصريحات صحفية أدلت بها اليوم لراديو "سبوتنيك".

وقالت سولوماتينا إن الإفراط في تناول البطاطس المقلية يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم، مما يسبب التهابًا في الأوعية الدموية، وبالتالي اضطرابات في الدورة الدموية، وفقا لما جاء بموقع "نوفوستي".

وأضافت أن ذلك يؤدي إلى نقص تدفق الدم إلى الدماغ، مما يتسبب في موت الخلايا العصبية.

وأوضحت سولوماتينا أن البطاطس المقلية تحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم مرتفع، أي أنها تؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم بشكل سريع.

وأكدت أن تناول البطاطس المقلية بصورة متكررة يمكن أن يسبب آثارًا سلبية على الصحة العامة، بما في ذلك زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم.

وأشارت إلى أن البطاطس المسلوقة أو المشوية هي خيارات أكثر صحة من البطاطس المقلية.

نصيحة خبيرة التغذية

وتنصح سولوماتينا الأشخاص الذين يرغبون في الحفاظ على صحة الدماغ بتقليل تناول البطاطس المقلية، واستبدالها بالبطاطس المسلوقة أو المشوية، أو تناولها باعتدال مرة واحدة أو مرتين في الأسبوع كحد أقصى.