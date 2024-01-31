بـ20 جنيها.. فاكهة شهيرة تخلصك من الإمساك ودهون البطن

القاهرة - سمر حسين - صحة

فاكهة التين موطنها الأصلي غرب آسيا ومنطقة الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط، ويرمز التين إلى طول العمر، وقد تم استهلاكه منذ العصور القديمة، ومع كل هذا يعتبر من الفواكه الشتوية المفضلة لدى المصريين، ويتم استهلاكه بشكل كبير في مصر ويباع في الأسواق بـ 20 جنيهًا تقريبا، وله فوائد مذهلة، منها أنه يقي من الكثير من الأمراض، على سبيل المثال يعالج الإمساك بحسب موقع «هيلث لاين».

فوائد التين للإمساك وحرق الدهون

- يوفر التين الألياف ومضادات الأكسدة وكميات أقل من الفيتامينات والمعادن، ويرتبط استهلاك التين بعدد من النتائج الصحية الإيجابية، بما في ذلك تقليل الالتهاب، كما يساعد على إدارة الوزن بشكل صحي.

- يحتوي كل من لحم وقشر التين على العديد من مضادات الأكسدة، وفي المقام الأول الأحماض الفينولية والفلافونويدات، والأحماض الفينولية يتم امتصاصها من الجهاز الهضمي إلى مجرى الدم، ولها تأثيرات قوية مضادة للالتهابات بالجسم، وتأثير سحري يعالج من الإمساك.

- يساعد التين على إنتاج الجذور الحرة من خلال عملية التمثيل الغذائي الطبيعي، ونقص هذه الجذور مسؤول إلى حد كبير عن الشيخوخة، وقد يلعب دورًا في تطور الأمراض، بما في ذلك السرطان وأمراض القلب، بالإضافة إلى حالات مثل التهاب المفاصل.

- يحتوي التين أيضًا على البريبايوتك، والتي تساعد على تغذية بكتيريا البروبيوتيك المفيدة في الأمعاء المرتبطة بمضادات الالتهاب، وقد يكون استهلاك التين مفيدًا أيضًا للأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي IBS الذين يعانون من الإمساك السائد، والمعروف أيضًا باسم IBS-C.

فوائد أخرى للتين

وفي تصريحات لـ«هن» تحدثت مروة شعير، خبيرة التغذية العلاجية، عن فوائد تناول التين، قائلة إنه يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية الصحية للجسم، فالتين البرشومي غني بالفيتامينات والأملاح المعدنية، ويعتبر «ملين طبيعي» للجسم، ويعمل على تحسين كفاءة الجهاز الهضمي ويقي من الإمساك.