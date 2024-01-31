احذر تسخين الخبز على البوتاجاز بهذه الطريقة الشائعة - يسبب السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الخبز من الأطعمة الأساسية على مائدة الطعام في جميع أنحاء العالم، ويفضل الكثير من الأشخاص تخزينه في الثلاجة أو الفريزر لحين الحاجة إليه، وذلك للحفاظ على جودته ومنع تلفه.

ومع ذلك، هناك بعض الجدل حول ما إذا كان تسخين الخبز على البوتاجاز قد يسبب السرطان.

أوضح الدكتور محمد الحوفي أستاذ علوم التغذية بجامعة عين شمس، خلال تصريح خاص لـ"الخليج 365": "المخاطر الناتجة عن تسخين الخبز، تحدث بسبب تعرضه لنار البوتاجاز بشكل مباشر".

- هل تسخين الخبز يسبب السرطان؟

وتابع: "تسخين الخبز على البوتاجاز يعرضه لدرجة حرارة عالية، ما يؤدي إلى تفاعل كيميائي ينتج عنه الأكريلاميد، وهي مادة ضارة يمكن أن تسبب السرطان على المدى البعيد جدا، وتضر بصحة الجسم بشكل كبير".

واستكمل: "كما تتسبب هذه الطريقة في حرمان الجسم من العناصر الغذائية المهمة الموجودة في الخبز، مثل البروتين والكربوهيدرات".

- مخاطر صحية أخرى:

تتراكم هذه المركبات في الجسم، ما يزيد خطر الإضافة بضعف المناعة، والضعف والتعب نتيجة فقدان البروتينات، إضافة إلى، الشعور بالإرهاق، أو الشيخوخة المبكرة، وفقر الدم".

- الطريقة الصحيحة لتسخين الخبز:

نصح "الحوافي"، بضرورة تسخين الخبز في المقلاة أو الميكروويف، للحفاظ على قوامه ومذاقه، والتقليل من تكوين المواد الضارة مثل: الأكريلاميد والهيدروكربونات الضارة.

كما يجب التخلص من الأجزاء المحترقة من الخبز عند التسخين لتجنب أضرارها الصحية.

ويوصي أيضا بعدم تناول أي طعام محترق، حيث يؤدي ذلك إلى تفاعل المركبات الموجودة فيه مع الجسم، ما يؤثر على أداء وظائفه الحيوية.

اقرأ أيضًا:

3 أمراض تسبب جلطات القلب والدماغ.. مش هتحس بأعراضها

لن تصدق.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول جلد الفراخ؟

بـ5 جنيه.. طعام موجود في كل بيت يخفض ضغط الدم على الفور

هذا ما يحدث لجسمك والكوليسترول عند تناول رغيف حواوشي.. لن تتوقع

تحمي من السكتة الدماغية.. 5 أطعمة تقي من أمراض القلب وتخفض الكوليسترول