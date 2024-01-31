احذر القيلولة في منتصف يومك.. قد تقلل من التقلص الطبيعي للدماغ

محمد اسماعيل - القاهرة - وجدت دراسة حديثة أن أخذ قيلولة قصيرة خلال النهار قد يرتبط بزيادة حجم الدماغ الإجمالي.

ومع تقدمنا في العمر، يتقلص حجم ووزن أدمغتنا بنسبة 5% تقريبا كل عقد بعد بلوغ الأربعين من العمر، وربما بشكل أسرع بعد عمر السبعين، ما يساهم في التغيرات في الوظيفة الإدراكية التي تأتي مع الشيخوخة.

وقالت الدكتورة فيكتوريا غارفيلد، كبيرة مؤلفي الدراسة، في بيان: "تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن القيلولة القصيرة أثناء النهار، بالنسبة لبعض الأشخاص، قد تكون جزءا من اللغز الذي يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحة الدماغ مع تقدمنا في السن".

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين لديهم استعداد وراثي للقيلولة أثناء النهار لديهم حجم دماغ أكبر بنسبة 2.6 إلى 6.5 سنة أصغر في المتوسط، مقارنة مع الأشخاص الذين لا يأخذون قيلولة بشكل معتاد.

وأوضحت الباحثة الرئيسية فالنتينا باز في بيان: "من خلال النظر إلى الجينات المحددة عند الولادة، يتجنب التوزيع العشوائي المندلي العوامل المربكة التي تحدث طوال الحياة والتي قد تؤثر على الارتباط بين القيلولة والنتائج الصحية".

وأشارت إلى أن الدراسة تمكنت من العثور على "رابط غير رسمي" لإظهار أن القيلولة أدت بشكل مباشر إلى زيادة حجم الدماغ الإجمالي.

ومع ذلك، لاحظ الباحثون أن جميع المشاركين كانوا من البيض من أصول أوروبية، ما يعني أن النتائج قد لا تظل صحيحة بالنسبة للأعراق الأخرى.

ولكن هذه الدراسة ليست الأولى التي تثبت فوائد القيلولة. حيث وجدت أبحاث سابقة أن أخذ قيلولة لمدة 20 إلى 30 دقيقة يمكن أن يعزز اليقظة والمزاج والذاكرة ويقلل التوتر مع تجنب التراخي، وفقا لمؤسسة النوم.

وقد ادعى الخبراء أن القيلولة يمكن أن تجعلك موظفا أفضل وأبا أفضل.

وتوصي مؤسسة النوم بأخذ قيلولة لمدة 20 إلى 30 دقيقة بعد الظهر، إذا أمكن.