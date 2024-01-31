تحذير للأمهات من طقس الـ72 ساعة المقبلة.. «أطفالك أكثر عرضة للأمراض التنفسية»

القاهرة - سمر حسين - صحة

بين انخفاض درجات الحرارة في كل ساعة والأخرى، تعيش الأمهات حالة من الخوف والقلق على صحة أطفالهن، إذ يخشين إصابتهن بأمراض الشتاء التي تنتشر بشكل كبير مع موجات الصقيع ولحظات البرد الملموسة، لتؤثر بشكل كبير على الجهاز التنفسي خاصة للرُضع وصغار السن.

متى تبدأ أصعب 72 ساعة على الأطفال؟

ووفقًا لما ذكره الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، فإن أيام البرد والصقيع تكون أكثر خطرًا على الرُضع والأطفال، إذ يُحذر خروجهم في أوقات انخفاض الحرارة وهطول الأمطار، حتى لا تتأثر مناعتهم ويصابوا ببعض الأمراض الفيروسية.

وأشار «الحداد» في تصريحات خاصة لـ«هُن» إلى أن أبرز الأمراض هي الإنفلونزا الموسمية، والفيروسات التنفسية كـ الكورونا، والاتهاب الرئوي، والفيروس المخلوي فضلًا عن نزلات البرد.

متى تبدأ أصعب 72 ساعة على الأطفال؟

ووفقًا لما كشفته الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، فإن اليوم الأربعاء، وغدًا الخميس والجمعة، من أصعب أيام الشتاء: «ذروة فصل الشتاء، تتساقط الأمطار وحبات البرد».

وأشارت «غانم» لـ«هُن» إنه يفضل تجنب الخروج في الأوقات المُبكرة من اليوم، وفي الليل، تجنبًا للإصابة بالأمراض، للفئات الأكثر عُرضة.

وأوضحت أنه منذ يوم السبت القادم تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع نسبيًا.

نصائح هامة لتفادي الأمراض

ارتداء الملابس الدافئة

احرص على ارتداء طبقات مناسبة من الملابس للحفاظ على الدفء، خاصة في درجات الحرارة المنخفضة.

تناول الطعام الصحي

تناول غذاء متوازن وغني بالفيتامينات والمعادن يقوّي جهاز المناعة ويحمي من الأمراض.

الحفاظ على نظافة اليدين

غسل اليدين بانتظام يقلل من انتقال الجراثيم، خاصة بعد العودة من الخارج.

شرب السوائل

تناول كميات كافية من الماء يساعد في ترطيب الجسم وتقوية الجهاز المناعي.

الابتعاد عن المرضى

تجنب التواجد في مكان قريب من الأشخاص المرضى للوقاية من انتقال العدوى.

تطعيمات الإنفلونزا

خذ اللقاحات الموصى بها للوقاية من الإنفلونزا والأمراض الأخرى.

تهوية المنزل

حافظ على تهوية جيدة في المنزل للتقليل من انتشار الجراثيم.

ممارسة الرياضة بانتظام

النشاط البدني يعزز اللياقة البدنية ويعزز جهاز المناعة.

تجنب الاكتظاظ

حاول تجنب الأماكن المزدحمة قدر الإمكان لتقليل فرص الاختلاط بالأشخاص المحتملين لنقل العدوى.

النوم الجيد

كمية كافية من النوم تعزز الصحة العامة وتساهم في قوة الجهاز المناعي.