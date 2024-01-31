العزف الموسيقي يحمي صحة الدماغ مع تقدم العمر

محمد اسماعيل - القاهرة - أفادت دراسة جديدة في جامعة إكستر البريطانية بأن العزف على آلة موسيقية، وخاصة البيانو، يساعد في حماية صحة الدماغ مع التقدم في العمر.

ووجدت الدراسة أن العزف على آلة موسيقية يرتبط بتحسين الذاكرة والقدرة على حل المهام المعقدة، وأن الاستمرار في لعب الموسيقى في وقت لاحق من الحياة يوفر فائدة أكبر، وفقا لما جاء بموقع "هيلث داي".

وأجرى الدراسة فريق من الباحثين بقيادة الدكتورة آن كوربيت، أستاذة أبحاث الخرف في جامعة إكستر.

وتحليلا بيانات أكثر من ألف شخص فوق سن الـ 40 يشاركون في دراسة مستمرة لصحة الدماغ.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين عزفوا على آلة موسيقية في مرحلة الطفولة أو المراهقة لديهم أداء أفضل في اختبارات الذاكرة والقدرة على حل المهام المعقدة مقارنة بالأشخاص الذين لم يعزفوا على آلة موسيقية.

ووجدوا أيضا أن الأشخاص الذين استمروا في العزف على آلة موسيقية في وقت لاحق من الحياة لديهم أداء أفضل مقارنة بالأشخاص الذين توقفوا عن العزف.

وقالت الدكتورة كوربيت: "بشكل عام، نعتقد أن كون الشخص موسيقياً يمكن أن يكون وسيلة لتسخير خفة الحركة والمرونة في الدماغ، والمعروفة باسم الاحتياطي المعرفي".

وأضافت: "يمكن أن يساعد الاحتياطي المعرفي الدماغ على التكيف مع التغييرات المرتبطة بالتقدم في العمر، مثل فقدان الخلايا العصبية".

وأشارت إلى أن النتائج التي توصلت إليها الدراسة تشير إلى أن تعزيز التعليم الموسيقي سيكون جزءاً مهماً من مبادرات الصحة العامة لتعزيز نمط حياة وقائي لصحة الدماغ، وتشجيع كبار السن على العودة إلى الموسيقى في وقت لاحق من الحياة.

نصائح للاستفادة من فوائد العزف الموسيقي على صحة الدماغ

ابدأ العزف على آلة موسيقية في مرحلة الطفولة أو المراهقة.

استمر في العزف على آلة موسيقية في وقت لاحق من الحياة.

مارس العزف على آلة موسيقية لمدة 30 دقيقة على الأقل كل يوم.