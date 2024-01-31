هذا ما يحدث لجسمك والكوليسترول عند تناول الفول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نرمين ضيف الله

يعد الفول، من الأطعمة ذات القيمة الغذائية العالية، وهو جزء أساسي من الفطار داخل المطبخ المصري.

ويقول الدكتور أسامة صلاح استشاري التغذية والسمنة في تصريح خاص لـ " الخليج 365 "، الفول من الأطعمة الشعبية لدى الشارع المصري، أثناء وجبة الإفطار وله العديد من الفوائد الغذائية.

وأضاف خلال حديثه أن الفول غني بالحديد لذا يساعد على الحماية من فقر الدم، وكذلك تعزيز صحة القلب والكوليسترول لأنه مليء بالألياف الطبيعية.

واستكمل: "يساعد الفول على تحسين عملية الهضم وحركة الأمعاء، لكثافة الألياف به، كما أنه مصدر جيد للبروتين، وبالتالي بناء العضلات".

بالإضافة للعديد من الفوائد الأخرى ومنها ما يلي:

مصدر جيد للمعادن وفيتامين b، يساعد على الشعور بالشبع، مضاد للالتهابات.

كما نوه على أن الفول قد يتسبب في الشعور بالانتفاخ والغازات، وصعوبة الهضم لدى بعض الأشخاص مثل مرضى القولون.

كما قدم عدة نصائح تتمثل في ما يلي:

تناول الفول بكميات معتدلة يوميا.

وضع مجموعة من الخضروات على الفول للاستفادة بشكل أكبر.

نقع الفول قبل الطهي لأنه يقلل من الانتفاخ والغازات.