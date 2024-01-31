كيف تكتشف الإصابة بالفشل الكلوي؟.. راقب قدميك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

هناك مشكلات في الكلى قد تظهر بعض علامتها على القدمين، وهي مشكلات قد تصل إلى فشل كلوي، كما يمكن أن يؤدي الفشل الكلوي إلى تراكم السموم في الجسم، ما قد يتسبب في ظهور بعض الأعراض على القدمين.

ويحدث الفشل الكلوي الحاد عندما تعجز الكلى فجأة عن تنقية الفضلات من الدم، وعندما تفقد الكليتان وظيفتهما على القيام بعملية التنقية، فقد تتزايد مستويات الفضلات الخطرة ما قد يتسبب في إحداث خلل بالتركيب الكيميائي للدم، وفقا لما جاء في "مايو كلينك" المعني بالصحة.

أسباب الفشل الكلوي

يمكن أن يحدث الفشل الكلوي في الحالات التالية:

إذا كنت تعاني من حالة مرضية تؤدي إلى إبطاء تدفق الدم إلى الكليتين.

إذا تعرضت لضرر مباشر لكليتيك.

إذا انسدت أنابيب تصريف البول لكليتيك (الحالبين) وتعذر تصريف الفضلات من جسمك من خلال البول.

الأعراض التي تظهر على القدمين

تورم القدمين.

حكة القدمين.

ظهور بثور في القدمين.

ظهور تقرحات القدمين.

الأعراض الشائعة للفشل الكلوي

من علامات وأعراض الفشل الكلوي الحاد ما يلي:

احتباس السوائل.

ضيق النفس.

الإرهاق

التشوش

الغثيان.

الضعف.

ألم أو ضغط بالصدر.

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