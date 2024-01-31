يمنع أمراض القلب وينظم مستوى السكر.. نوع أعشاب يقي من السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تمنح الأعشاب الجسم العديد من الفوائد عند تناولها بشكل معتدل، لكن هل تعرف أن هناك نوع يجب إضافته إلى نظامك الغذائي، للحفاظ على صحة القلب؟.

وبحسب "webmed"، فإن الريحان من الأعشاب التي لها العديد من الفوائد الصحية، عند إضافتها إلى نظامك الغذائي، وهي:

تنظيم نسبة السكر في الدم

الريحان يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، ما يجعله مفيدا للأفراد الذين يعانون من مرض السكري.

الحفاظ على القلب

استهلاك الريحان بانتظام يدعم صحة القلب، إذ يساعد على تنظيم ضغط الدم ومستويات الكوليسترول.

محاربة السرطان

لاحتواءه على العديد من الفيتامينات والمعادن، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة مثل اللوتين، فيمكن للريحان أن يساعد على حماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة ، وبالتالي محاربة السرطان.

محاربة الالتهاب

تناول الريحان يساعد على مكافحة الالتهابات في الجسم، وتقليل خطر الإصابة بالحالات الالتهابية مثل التهاب المفاصل، ومشكلات الأمعاء .

تحسين صحة الفم

خصائص الريحان المضادة للبكتيريا تحارب الجراثيم في الفم، وتمنع رائحة الفم الكريهة.

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