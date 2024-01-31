عانت من ألم في الأسنان فماتت بعد ساعات.. ماذا حدث؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

في واقعة صادمة، توفيت امرأة بريطانية تدعى كارلا كوبرثويت بعد معاناتها من ألم الأسنان، وتروي شقيقتها "جايد" 32 عاما، قصة معاناة البالغة 26 عاما، وفق ما أوردت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وقالت: "قبل النوم كانت كارلا تعاني من ألم في الأسنان، وأعطاها أخي ستيفن مسكنا قويا للألم وتناول هو الآخر منه أيضا، وبعد فترة نامت على الأريكة، وبعد ساعات قليلة اكتشفت أنها ماتا".

شقيقة كارلا: آمل أن تكون وفاتها إنذارا للآخرين

وتابعت: "بدأت في إجراء الإنعاش القلبي الرئوي لكارلا واتصلت بسيارة الإسعاف، لكنها توفيت، كانت ستظل على قيد الحياة لو لم تتناول المسكن لعلاج آلام أسنانها، آمل أن تكون وفاتها بمثابة تحذير للآخرين من تناول الدواء بدون استشارة الطبيب".

كارا وشقيقها تناولا مخدرا تسبب في وفاتهما

وأضافت: "أوضح الطبيب الشرعي أن كارلا وأخي ستيفن تناولا مجموعة من المخدرات أدت إلى وفاتهما، لكن لا توجد نية لأي منهما للانتحار".

وأثناء التحقيق، تم الكشف أيضًا عن أن ستيفن كان يعاني أيضًا من صحته العقلية وكان يعتمد أحيانًا على المخدرات والكحول والكوكايين باعتبار هذه المواد تساعده على التكيف ونسيان الألم.

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