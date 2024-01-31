رخيص الثمن.. نوع طعام يقلل إصابتك بأمراض القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تتسبب أمراض القلب والأوعية الدموية في وفاة الكثير من الأشخاص، وكما هو الحال مع العديد من الحالات الصحية، يلعب النظام الغذائي دورًا كبيرًا في صحة القلب.

ومن المعروف أن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة على وجه الخصوص تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

لذا من الأفضل الالتزام بنظام غذائي متوازن يحتوي على الدهون الصحية والفواكه والخضروات.

ومع ذلك، هناك طعام آخر قد يبدو مفاجأة للبعض يمكن أن يساعد في تحسين صحة القلب.

وأوصى خبير التغذية الأمريكي الدكتور مايكل موسلي بتناول القليل من الشوكولاتة الداكنة يومياً.

وتابع موسلي: "الأبحاث العلمية تظهر أن تناول كمية صغيرة من الشوكولاتة الداكنة كل يوم يمكن أن يحسن الإدراك والذاكرة وصحة القلب والتمثيل الغذائي، وهذا مفيد بشكل خاص إذا قمت باستبدال الأطعمة السكرية الأخرى في نظامك الغذائي المعتاد بمربعين من الشوكولاتة الداكنة يوميًا".

وأضاف: "الشوكولاتة الداكنة مفيدة للقلب وعملية التمثيل الغذائي والدماغ، كما إنها تساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وتحسين مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة (الكوليسترول الضار)، وتعزيز تدفق الدم إلى الدماغ".

وأوضح: "ترجع فوائد الشوكولاتة الداكنة إلى عنصر الكاكاو الموجود بها حيث أنه يحتوي على مركب كيميائي يسمى الفلافونويد، وهو موجود في العديد من الأطعمة مثل الفراولة والشاي والتوت والتفاح والبصل".

وأشار خبير التغذية: "لا تحتوي الشوكولاتة البيضاء على أي جزيئات كاكاو، لذا فإن تناولها لن يفعل أي شيء مفيد لجسم الإنسان، لكن الشوكولاتة الداكنة مليئة بالعناصر الغذائية".

وحذر مايكل من الإفراط في تناولها، موضحا: "يمكن لتناول هذا النوع من الشوكولاتة بكميات كبيرة أن ترفع نسبة السكر في الدم وتؤدي إلى زيادة الوزن، وتزيد من تقليل الإصابة الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".

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