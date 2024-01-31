هذا ما يحدث لجسمك عند تناول 3 أكواب شاي يوميا.. تأثيرات لن تتوقعها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

تناول 3 أكواب من الشاي يوميا له تأثيرات كبيرة على الجسم، وتشير بعض الدراسات الحديثة إلى أنه يساعد في إطالة العمر، وفقا لما ورد في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

أشارت دراسة جديدة من جامعة سيتشوان في الصين إلى أن شرب 3 أكواب من الشاي يوميا يساعد على العيش لفترة أطول وبطء عملية الشيخوخة البيولوجية، وأوضح الباحثون الصينيون أن المركبات القوية الموجودة في الشاي، مثل البوليفينول، قد تساعد في مكافحة الشيخوخة.

تحسين صحة القلب والأمعاء والدماغ

كما أنه غني بالمواد الأخرى التي ترتبط بتحسين صحة القلب والأمعاء والدماغ، مثل الكافيين ومضادات الأكسدة، وأظهرت الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن مركبات الفلافونويد يمكن أن تطيل العمر المتوقع، وتشمل الديدان والذباب والفئران.

وأجرى فريق من الباحثين تحليل بيانات من 5 آلاف و998 بريطانيًا تتراوح أعمارهم بين 37 و73 عامًا، بالإضافة إلى 7 آلاف و931 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 30 و79 عاما في الصين.

تفاصيل الدراسة

تم سؤال المشاركين عن عاداتهم في شرب الشاي، بما في ذلك نوع الشاي الذي يفضلونه، وعدد أكواب الشاي التي يشربونها يوميا.

استخدم الفريق مجموعة من المؤشرات الجسدية، مثل ضغط الدم والكوليسترول ونسبة الدهون في الجسم، لحساب عمر المشاركين البيولوجي.

وجد الباحثون أن شاربي الشاي لديهم مؤشرات على شيخوخة بيولوجية أبطأ، وكانوا أيضًا أقل عرضة للإصابة بأعراض الأرق والقلق.

تأثير الشاي على علامات الشيخوخة

وأشارت دراسة جديدة أجراها علماء في مجلة "The Lancet Regional Health - Western Pacific" إلى أن الأشخاص الذين يستهلكون ثلاثة أكواب من الشاي أو ستة إلى ثمانية جرامات من أوراق الشاي يوميًا لديهم علامات شيخوخة أقل من أولئك الذين لا يشربون الشاي.

وأضاف الباحثون أن أولئك الذين توقفوا عن شرب الشاي قد يكونون أكثر عرضة لعلامات الشيخوخة البيولوجية المبكرة، وأشاروا إلى أن البوليفينول، وهو مركب موجود في الشاي، يمكن أن يؤثر على البكتيريا الموجودة في الأمعاء، وبالتالي يؤدي هذا إلى تغييرات في الجهاز المناعي، والتمثيل الغذائي، والوظيفة الإدراكية.

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