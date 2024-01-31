سر لمعان عيون القطط في الظلام.. 3 أمور تكشف اللغز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

القطط من الحيوانات الأليفة المفضلة التي يحب الكثيرون تربيتها، ومن أكثر ما يميز القطط عن غيرها عيونها الساحرة.

ويمكن تفسير السر وراء لمعان عيون القطط في الظلام، وفقا لما جاء في موقعي "animalwised"، و"vetstreet".

- التركيب الكيميائي للنسيج الشفاف

النسيج الشفاف، وهو عبارة عن طبقة رقيقة من الأنسجة خلف شبكية العين، تستقبل الضوء وتحوله إلى إشارة كهربائية، وترسل هذه الإشارة إلى الدماغ لتفسير الصورة.

يتميز بأنه له تركيب كيميائي معقد، ويتكون من العديد من المركبات المختلفة، مثل: الريبوفلافين والزنك، تؤدي هذه المركبات دورا مهمًا في تحديد لون النسيج.

- لون العين

يختلف لون لمعان عيون القطط اعتمادا على لون قزحية العين، حيث تتميز القطط ذات العيون الخضراء بلمعان أخضر مميز.

بينما تتمتع القطط ذات العيون الزرقاء بلمعان أحمر أو أصفر.

- السلالات

تحتوي الخلايا الصبغية في البساط الصافي، وهو طبقة من الخلايا الصبغية في شبكية العين على مادة تسمى الريبوفلافين، وهي نوع من فيتامين B، يعمل كعامل عاكس للضوء، ما يساعد على رؤية بشكل أفضل في الظلام.

تختلف كثافة الريبوفلافين في الخلايا الصبغية من حيوان إلى آخر، ففي القطط السيامية، تكون كثافة الريبوفلافين عالية، ما يؤدي إلى لمعان ساطع في العينين.

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