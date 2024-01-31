6 أطعمة تسخينها قد يصيبك بالتسمم والسرطان.. هل الأرز منها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تلجأ ربات البيوت إلى حفظ الطعام في الثلاجة للحفاظ عليه وإعادة تسخينه مرة أخرى في اليوم التالي، وتوجد بعض الأطعمة التي يمكن أن يكون لتسخينها العديد من الأضرار الصحية، وفقا لموقعي "food.ndtv" و"timesofindia".

البيض

البيض المطبوخ أو المسلوق يمكن أن يسبب ضررًا خطيرًا عند تعرضه للحرارة مرارا وتكرارا.

وبمجرد طهي البيض يجب تناوله على الفور، ولكن إذا تم الاحتفاظ به لفترة أطول، فلا تقم بإعادة تسخينه، بل تناوله باردًا فقط لأن الأطعمة الغنية بالبروتين تحتوي على الكثير من النيتروجين، وقد يتأكسد بسبب إعادة التسخين، ما يسبب احتمالية الإصابة بالسرطان.

الأرز

يؤدي تناول الأرز المُعاد تسخينه إلى الإصابة بالتسمم الغذائي، ويرجع ذلك بسبب وجود بكتيريا شديدة المقاومة تسمى Bacillus Cereus، وتقتل الحرارة هذه البكتيريا، وبمجرد إعادة تسخينه وتركه في درجة حرارة الغرفة، يمكن أن تتكاثر أي جراثيم، ما يسبب التسمم الغذائي عند استهلاكه.

السبانخ

يجب إعادة تسخين السبانخ في الميكروويف، لأنها غنية بالنترات عند تسخينها مرة أخرى ويمكن أن تصبح سامة، وتطلق خصائص مسرطنة، كما تحتوي على كمية عالية من الحديد، وبالتالي فإن إعادة تسخينها قد يؤدي إلى أكسدة الحديد الموجود بها.

الخضروات التي تحتوي على كميات عالية من النترات:

إعادة تسخين الخضروات التي تحتوي على كميات عالية من النترات، يؤدي إلى يتغير تكوين البروتين، ما يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي.

الزيوت

يحتوي زيت بذور العنب والجوز والأفوكادو والبندق وبذور الكتان على نقاط دخان منخفضة جدًا، ولهذا السبب، عند إعادة تسخينها، فإنها تصبح زنخة، لذلك، تجنب استخدامها للطهي أو الخبز أو القلي، وبدلاً من ذلك، قم برشها أو رشها على وجباتك في نهاية الطهي لتعزيز المذاق.

الفطر

يجب تناول الفطر بمجرد تحضيره، ولا ينبغي تخزينه للاستهلاك في اليوم التالي لأنه يحتوي على كميات كبيرة من المعادن، ومن خلال إعادة تسخينها، فإنك تكسر هذه البروتينات بشكل أكبر، مما يسبب الفوضى في جهازك الهضمي. ومن ثم توليد السموم التي تحتوي على النيتروجين المؤكسد والجذور الحرة.

البطاطس

تفقد البطاطس قيمتها الغذائية إذا أعيد تسخينها، حتى لو وضعت في درجة حرارة الغرفة لفترة طويلة، فإنها يمكن أن تصبح سامة وتسبب الغثيان أو المرض، والتسمم الغذائي.

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