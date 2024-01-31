ماذا يحدث لجسمك عند الجلوس فترة طويلة في غرفة مظلمة؟.. افتح النور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

الجلوس في غرفة مظلمة لفترة طويلة قد يؤثر على العمليات الحيوية في الجسم، ويقول الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة إن الجلوس في الظلام يجهد العينين أكثر للتركيز على الشاشة أو أي شيء آخر تنظر إليه.

أعراض تظهر على العين بسبب الجلوس في الظلام

ويمكن أن يؤدي ذلك إلى إجهاد العين، ما قد يسبب أعراضًا مثل:

جفاف العين

إرهاق العين

الصداع

ضبابية الرؤية

اضطرابات النوم

وأضاف لـ"الخليج 365" أن التعرض للضوء يساعد على تنظيم الساعة البيولوجية للجسم، والتي تتحكم في دورات النوم والاستيقاظ.

وعندما تجلس في الظلام، يمكن أن تتأثر الساعة البيولوجية لديك، ما قد يؤدي إلى:

أضرار الجلوس في الظلام

صعوبة في النوم

الأرق

النوم المتقطع

زيادة الوزن

عندما تجلس لفترة طويلة، تصبح أقل نشاطًا، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى:

السمنة

أمراض القلب

مرض السكري

آلام الظهر

عندما تجلس لفترة طويلة، تضع ضغطا على ظهرك، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى:

آلام الظهر

تيبس الظهر

إصابات الظهر

ضعف الدورة الدموية

عندما تجلس لفترة طويلة، يصبح تدفق الدم لديك أبط، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى:

الدوالي

جلطات الدم

أمراض القلب

التعب

تأثيرات نفسية للجلوس في الظلام

ومن جهته قال إبراهيم مجدي، الاستشاري النفسي، إنه عندما تجلس لفترة طويلة، تصبح أقل نشاطًا، ما قد يجعلك تشعر بالتعب، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى:

قلة الطاقة

صعوبة في التركيز

صعوبة في إنجاز الأمور

تغيرات المزاج

وأضاف الاستشاري النفسي لـ"الخليج 365" أن التعرض للضوء يساعد على تنظيم مستويات السيروتونين، وهو ناقل عصبي يلعب دورًا في تنظيم المزاج.

عندما تجلس في الظلام، يمكن أن تنخفض مستويات السيروتونين لديك، ما قد يؤدي إلى:

الشعور بالحزن

القلق

الاكتئاب

نصائح لتجنب مخاطر الجلوس لفترة طويلة في الظلام

فترات راحة متكررة من الجلوس

أداء بعض التمارين الخفيفة كل ساعة

التأكد من أن الغرفة التي تجلس فيها مضاءة بشكل كافٍ

تعرض لأشعة الشمس الطبيعية خلال النهار

احصل على قسط كافٍ من النوم

إذا كنت تعاني من أي أعراض من هذه الأعراض، فتأكد من استشارة الطبيب فورًا.

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