يقي من أمراض القلب - فوائد مدهشة لهذا النوع من الجبن.. لن تصدق ما يفعله بجسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: هند سامي

الجبن الريكفورد أحد أنواع الجبن المعروفة برائحتها النفاذة ونكهتها المنعشة ولونها الأزرق، أصله من فرنسا ويُصنع من بكتيريا Penicillium Roqueforti، مما يمنحه البقع والعروق الزرقاء المميزة.

والجبن الريكفورد غني بالكالسيوم والعديد من المعادن الأخرى، والتي تفيد صحتك بعدة طرق، مما يجعله إضافة ضرورية لنظامك الغذائي، وإليك بعض فوائد الجبن الأزرق وقيمته الغذائية وفقاً لموقع "Stylecraze".

1- يعزز صحة القلب:

يحافظ على صحة القلب، فإضافته إلى نظامك الغذائي قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

2. يحارب التهاب المفاصل:

عندما نبدأ في الشيخوخة، نواجه المزيد من المشكلات الصحية، والتهاب المفاصل هو واحد منها، يمتلك الريكفورد خصائص مضادة للالتهابات قد تساعد في تقليل التهاب المفاصل وتخفيف آلام التهاب المفاصل.

3. قد يساعد في منع هشاشة العظام:

جبن الريكفورد يمنع هشاشة العظام، وهي حالة تصبح فيها العظام ضعيفة للغاية لدرجة أنها قد تميل إلى الكسر، فاضافته في نظامك الغذائي مصدر جيد للكالسيوم المهم لصحة العظام.

4. قد يعزز الذاكرة:

قد يساعد الجبن الأزرق، في تعزيز الذاكرة ومحاربة مشكلات الذاكرة.

5. مصدر جيد للفوسفور:

يعد جبن الريكفورد مصدرًا جيدًا جدًا للفوسفور، هذا المعدن مهم لصحة العظام والأسنان، يمكن أن يؤدي نقص الفوسفور إلى مشكلات متعلقة بالعظام مثل الكُساح، وبصرف النظر عن صحة العظام والأسنان، يقوم الفوسفور أيضًا بالعديد من الوظائف الحيوية في الجسم.

6. يحتوي على بروتين الحليب:

يمكن لأولئك الذين لا يستطيعون شرب الحليب مباشرة بسبب حساسية اللاكتوز أن يختاروا الجبن الأزرق للحصول على البروتين المطلوب، ومع ذلك يرجى ملاحظة أن الجبن الأزرق ليس خاليًا تمامًا من اللاكتوز، ولكنه يحتوي فقط على نسبة منخفضة من اللاكتوز.

7. يعزز صحة الأسنان:

جبن الريكفورد صديق للأسنان ووجود كمية جيدة من الكالسيوم فيه يجعله مفيدًا لأسنانك، ويساعد استهلاكه في منع ومكافحة البلاك وتسوس الأسنان.

8. يعزز جهاز المناعة:

أظهرت الدراسات أن استهلاك الريكفورد يعزز جهاز المناعة، ويمكن أن يوفر عددًا من الفيتامينات والمعادن الأساسية بما في ذلك البوتاسيوم والصوديوم والزنك وفيتامين A وفيتامين D وفيتامين k2 ومضادات الأكسدة، وبمعنى آخر يؤدي دورًا مهمًا في الوقاية من الأمراض من خلال تزويدنا بنظام مناعة قوي.

9. مضاد للسيلوليت:

يحتوي على خصائص مضادة للسيلوليت، وبالتالي فهو يمنع تراكم الدهون على شكل التهاب النسيج الخلوي، ويساعد في إدارة الوزن.

10. مضاد للالتهابات:

جبن الريكفورد له خصائص مضادة للالتهابات، وبالتالي يساعد في محاربة المشاكل الالتهابية المختلفة في الجسم.

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