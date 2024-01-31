ببصلة ومسمار.. وداعا للصراصير والنمل والناموس

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

النمل والناموس والصراصير ليست مجرد حشرات؛ لكنها آفات تؤرِّق ربات البيوت، وعلى الرغم من كثرة المنظفات التي تقضي عليها أو تقلل تواجدها، لكن هناك طريقة جديدة وغريبة وهي باستخدم بصلة ومسمار تجعلك تقولين «وداعا للصراصير والنمل والناموس»، هي حيلة بسيطة تخلصك من الضيق والإزعاج بدون الشعور بالمشكلات الصحية، حيث تنقل الحشرات الأمراض المُعدية وتسبب بعض المبيدات الحساسية.

كيف تتخلصين من الحشرات والآفات؟

باستخدام بصلة واحدة ومسمار تخلصي من الصراصير والنمل والناموس، أولًا اقطعي بصلة إلى نصفين، ثم ضعي نصفها الأول في وعاء صغير والجزء الآخر في وعاء منفصل.

-ضعي المسمار على سطح النصف الأول من البصلة، وذلك للحصول على رائحة قوية في المكان، وفق موقع «bughousepestcontrol»؛ وغطي الوعاء الأول باستخدام ورقة من البلاستيك واتركيه لبضع ساعات في المكان الذي يتواجد به الحشرات.

- بعد دقائق انزعي الورقة البلاستيكية، ثم استبدلي النصف الآخر من البصلة، وأعيدي تغليف نصف البصلة بالورقة البلاستيكية، مع تركها لفترة مثل نصف البصلة الأول.

-كرري العملية هذه العملية كل يومين، وذلك لمدة أسبوعين ستلاحظين اختفاء الحشرات بالتدريج.

ويستخدم البصل لطرد الحشرات لأنه يحتوي على عنصر الكبريت الذي يبقي الحشرات على مسافة عن طريق إنتاج رائحة تكرهها الحشرات.

-كما يمكنك صناعة طارد طبيعي للحشرات لحديقتك من خلال الجمع بين 4 فصوص من الثوم وبصلة صغيرة مع الماء في زجاجة رذاذ وتطبيقه على نباتاتك.

-إذا كنت يائسًا جدًا ولا يتوفر لديك رذاذ الحشرات في متناول يديك، يمكنك فرك البصلة في مكان تجمع الحشرات.

طرق أخرى للتخلص من الحشرات

-الجريب فروت، البصل ربما لا يكون خيارك الأول للتخلص من الحشرات؛ لذلك يمكنك أيضًا استخدام الجريب فروت، حيث تحتوي قشور الجريب فروت على مركب كيميائي يسمى نوتكاتون، والذي يستخدم عادة في شموع السترونيلا لطرد البعوض.

-خيار

تكره الحشرات القشرة المرة الموجودة على الخيار، لذا فإن تناولها مع الحمص أو تقطيعها في السلطة أو وضعها حول موقع المخيم الخاص بك هي طريقة بسيطة لإبعاد الحشرات.

-خل حمض التفاح

يُعد تناول خل التفاح من أفضل الطرق لإبعاد الحشرات، وخاصة البعوض، يمكنك أيضًا صنع طارد فعال للحشرات عن طريق الجمع بين زجاجة رذاذ مع نصف ماء ونصف خل التفاح واستخدامها في حديقتك.