نيوزيلندا تحظر المواد الكيميائية التي تهدد الصحة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

تسعى الدول في جميع أنحاء العالم إلى حماية البيئة والصحة العامة من المخاطر التي قد تسببها المواد الكيميائية، وفي ضوء ذلك، أعلنت نيوزيلندا مؤخرا عن حظر استخدام مجموعة من المواد الكيميائية التي لا تتكسر، ويعتقد أن لها تأثيرا سلبيا على صحة الإنسان.

وأوضحت هيئة الحماية البيئية، أمس الثلاثاء، أنه سيتم حظر استخدام مواد البيرفلوروالكيل والبولي فلورو ألكيل في المنتجات التجميلية ابتداء من 31 ديسمبر 2026.

وتعد نيوزيلندا من أوليات الدول في العالم التي تحظر هذه المواد، التي غالبا ما يطلق عليها "المواد الكيماوية الأبدية".

وتستخدم هذه المواد في بعض الأحيان في منتجات مثل طلاء الأظافر وكريم الحلاقة وكريم الأساس والماسكرا.

وتتم إضافتها من أجل تنعيم الجلد، أو جعل المنتجات التجميلية أكثر استمرارا ومقاومة للماء.

وقال مدير قسم إعادة تقييم خطورة المواد بالهيئة، شاون بريسو، إن "الأبحاث الدولية تشير إلى العثور على مواد البيرفلوروالكيل والبولي فلورو ألكيل في عدد ضئيل من المنتجات".

وأوضح: "لكننا نتبنى توجها حذرا تجاه المخاطر المحتملة من هذه المواد".

واختتم: "نعلم أن هذه المواد لا تتكسر بسهولة، ويمكنها التراكم داخل جسمنا، وبعضها يمكن أن يكون ساما بمستويات مرتفعة".