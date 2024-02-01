علامات تكشف عن الأم النرجسية.. تدمر شخصية أطفالها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رغم أن الأسرة هي الملاذ الآمن للأبناء، وتحديدا الأمهات، إلا أنه من الطبيعي مع نمو الطفل وحصوله على الاستقلال، ستتحول العلاقة الصحية بينه وبين والديه إلى علاقة أكثر توازناً، ولكن لسوء الحظ، هناك من ينشأ علة يد أم نرجسية، وتكون تجربته قاسية في الحياة.

موقع «bestlife» أفرد تقريرًا مطولا حول علامات تدل على أن تلك الأم نرجسية، وفقا لرؤية المعالجة النفسية ومنشئة المحتوى ميا أميني، التي أكدت أن هناك طرقا شائعة تميل بها الأم النرجسية إلى عرقلة علاقاتها مع أطفالها، وتحذر من أنه فقط من خلال ملاحظتها، يمكن للشخص البدء في تخليص نفسه من هذه الأنماط السامة.

علامات الأم النرجسية

وتأتي تلك العلامات على النحو التالي:

1- يركزون المحادثات حول أنفسهم

يتم تعريف النرجسية إلى حد كبير من خلال افتقار الشخص إلى التعاطف، والشعور بالعظمة أو التفوق، والاستحقاق، لهذا السبب عادةً ما يضع النرجسيون أنفسهم في مركز المحادثة كلما أمكن ذلك.

قد يكون من الصعب التعامل مع هذا بشكل خاص عندما تكون والدتك هي النرجسية.

- الحب المشروط

هل لاحظت أن والدتك تتأرجح بين محبتك ورفضها لك؟ فهذه علامة أخرى على أنها قد تكون نرجسية، النرجسيات في البداية يكون سلوكهم دافئًا، ثم باردًا جدًا، قد يعني أنهم يستخدمون حبهم كأداة للتلاعب.

وتقول أميني: «إن عاطفتهم مشروطة وغالباً ما تبدو وكأنها صفقة، إنهم يعطونك الاهتمام واللطف فقط عندما تلبي احتياجاتهم أو تجعلهم يشعرون بالارتياح أو يبدون في حالة جيدة».

علامات إذا ظهرت تكشف الأم النرجسية

- تسليط الضوء عليك

قد تنكر الأم النرجسية أو تتجاهل تصورك للواقع، مما يؤدي إلى شعورك بالارتباك أو الارتباك.

وتؤكد المعالجة النفسية: «إنهم لا يعترفن أبدًا بإحساسك بالواقع، يحاولن تغيير الوضع، ويجعلونك تشك في ذكرياتك ومشاعرك، ويصرون على أن الأمور حدثت بشكل مختلف عما يمكنك تذكره».

- أشد المنتقدين

الشائع في العلاقة بين الوالدين والطفل أن يشعر كلا الطرفين بالانتقاد، ولكن إذا لاحظت أن والدتك هي دائمًا أشد منتقديك، ​​فقد تكون هناك مشكلة أعمق.

يبقونك معتمداً عليهم

عندما تعتمد جسديًا أو عاطفيًا أو ماليًا على شخص ما، فإن ذلك يعزز ديناميكية القوة غير المتكافئة بينكما، غالبًا ما تقوم الأم النرجسية برعاية هذا الاعتماد عن عمد للحفاظ على شعورها بالسيطرة والتفوق، وبكون استقلالك أمر مزعج لهن.