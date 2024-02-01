كيف تعالج نقص اليود في الجسم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - اليود هو عنصر غذائي أساسي ضروري للعديد من وظائف الجسم، بما في ذلك نمو وتطور الدماغ، وإنتاج هرمونات الغدة الدرقية، وتنظيم عملية التمثيل الغذائي.

ويمكن أن يؤدي نقص اليود إلى مجموعة متنوعة من المشاكل الصحية، بما في ذلك قصور الغدة الدرقية، وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، وانخفاض ذكاء الأطفال، كما يحدث نقص اليود بسبب تناول نظام غذائي يفتقر إلى اليود.

وكشفت الدكتورة ماريا كالوشينا أخصائية الغدد الصماء، أن أفضل طريقة لتعويض نقص اليود في الجسم هي استخدام الملح المعالج باليود، وتناول الأعشاب البحرية والبرسيمون (الكاكي) والفيجوا، وفقا لما جاء في "NEWS. ru".

وتوضح الطبيبة في حديثها، أن أفضل الطرق لتعويض نقص اليود هو إضافة الملح المعالج باليود إلى الطعام وبالإضافة إلى ذلك يمكن تناول المأكولات والأعشاب البحرية والبرسيمون والفيجوا الغنية بعنصر اليود.

ولكن الكثير لا يفضلون هذه المواد أو يصعب عليهم الحصول عليها، لذلك يبقى الملح المعالج باليود أفضل مصدر لتعويض نقص اليود في الجسم.

وتنوه الطبيبة على أنه يمكن الحصول على كمية قليلة من اليود إلى جانب الأدوية التي يصفها الأطباء في الحالات التي تزداد فيها حاجة الجسم لهذا العنصر بشكل حاد، وخاصة خلال فترة الحمل.