علاج سرطان الرحم.. أمل النساء يتعلق في 3 لقاحات

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

سلط معرض الصحة العربي 2024 الضوء على لقاحات فيروس الورم الحليمي البشري، ودورها في الوقاية من السرطانات النسائية في مؤتمر أمراض النساء والتوليد.

وقالت الدكتورة ستيفاني ريتشي، من قسم أمراض النساء والأورام في كليفلاند كلينك أبوظبي، قائلة: "لحسن الحظ، لدينا لقاح فعال ضد فيروس الورم الحليمي البشري، وهناك برامج وطنية ناجحة لمكافحة فيروس الورم الحليمي البشري في جميع أنحاء العالم مضى عليها ما يقرب من عقد من الزمن."

وأوضحت ريتشي قائلة: "إن البيانات المستمدة من هذا مثيرة للاهتمام ومقنعة للغاية عندما يتعلق الأمر بالوقاية من السرطان التناسلي".

ووفقا لدراسة أجرتها مؤسسة غلوبال كانسر ستاتستيك عام 2020، فإن أعداد حالات سرطان عنق الرحم تتزايد في جميع أنحاء العالم، وهو الآن رابع أكثر أنواع السرطان شيوعا بين النساء، وفي العام نفسه كان سرطان عنق الرحم مسؤولا عن ما يقدر بنحو 604.000 حالة سرطان جديدة في جميع أنحاء العالم و342.000 حالة وفاة.

وأظهرت الدراسة أن 84 % من حالات سرطان عنق الرحم كانت من مناطق لا تتوفر فيها برامج فحص.

ومن المثير للقلق أن النساء في البلدان المحدودة الموارد هن الأكثر عرضة للإصابة، حيث يعد سرطان عنق الرحم ثاني أكثر أنواع السرطان شيوعا وثالث أكثر الأسباب شيوعا للوفيات بسبب السرطان في هذه المناطق.

وأكدت ريتشي أن فيروس الورم الحليمي البشري هو فيروس ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي، وهو المسؤول عن غالبية حالات سرطان عنق الرحم، حيث يسبب الفيروس أورام عنق الرحم، والتي تصنف إلى ثلاث مراحل: CIN1 و CIN2 وCIN3.

ويتم اكتشاف فيروس الورم الحليمي البشري في 99.7 % من حالات سرطان عنق الرحم، ويمكن أن يستغرق ظهور سرطان عنق الرحم أكثر من 10 سنوات بعد الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري.

ثلاثة أنواع من اللقاح

تم إطلاق لقاح فيروس الورم الحليمي البشري في عام 2007، وهناك 3 أنواع من لقاح فيروس الورم الحليمي البشري المتوفرة حاليا تشمل كلا من:

لقاح فيروس الورم الحليمي البشري الرباعي التكافؤ (غارداسيل)، الذي يستهدف أنواع فيروس الورم الحليمي البشري 6 و11 و16 و18.

لقاح فيروس الورم الحليمي البشري valent (Gardasil 9)، الذي يستهدف فيروس الورم الحليمي البشري 31 و33 و45 و52 و58،.

بالإضافة إلى لقاح فيروس الورم الحليمي البشري 6 و11 و16 و18 وفيروس الورم الحليمي البشري ثنائي التكافؤ (Cervarix)، الذي تم صنعه لمنع فيروس الورم الحليمي البشري 16 و18.

ولإظهار التأثير الكبير للقاح فيروس الورم الحليمي البشري الرباعي التكافؤ، وجدت تجربتان عشوائيتان كبيرتان أن اللقاح منع CIN2 بنسبة 97 % إلى100 % بين السكان غير المصابين بفيروس الورم الحليمي البشري.

ووفقا للخبراء فإذا تم تحقيق معدلات لقاح تصل إلى 70 % على المستوى الدولي فسيكون هناك انخفاض يقدر بأكثر من 300.000 حالة جديدة من سرطان عنق الرحم سنويا، وأكثر من 178.000 حالة وفاة مرتبطة بسرطان عنق الرحم.

وفي عام 2016، أوصى فريق الخبراء الاستشاري الاستراتيجي المعني بالتحصين التابع لمنظمة الصحة العالمية بتطعيم جميع الفتيات للوقاية من سرطان عنق الرحم في وقت لاحق من الحياة، وتعتقد منظمة الصحة العالمية أنه يجب تطعيم 9 فتيات من بين كل 10 فتيات حول العالم للقضاء بشكل نهائي على سرطان عنق الرحم.