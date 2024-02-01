تناولها عند الاستيقاظ.. 3 مشروبات طبيعية تحمي من فقر الدم



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

فقر الدم حالة صحية شائعة تصيب الجسم عندما يكون هناك نقص في عدد خلايا الدم الحمراء السليمة أو نقص في الهيموجلوبين الموجود داخلها، ويمكن الوقاية منها من خلال بعض المشروعات والمواد الطبيعية.

وذكر استشاري التغذية العلاجية حازم علي لـ"الخليج 365"، العديد من المشروبات التي تساعد على حمايتك من فقر الدم.

عصير البرتقال

غني بفيتامين سي الذي يعزز امتصاص الحديد من الطعام، وهو مصدر جيد لحمض الفوليك الذي يدعم إنتاج خلايا الدم الحمراء، ويحتوي على فيتامين ب 12 الذي يؤدي دورا رئيسيا في تكوين خلايا الدم الحمراء.

عصير الجزر

غني بالحديد النباتي الذي يسهل امتصاصه من قبل الجسم، وينتج بيتا كاروتين الذي يتحول إلى فيتامين أ، وهو ضروري لصحة الدم، ويحتوي على فيتامين ب الذي يدعم إنتاج خلايا الدم الحمراء.

عصير الشمندر

غني بالحديد والبوتاسيوم والفيتامينات، مما يجعله مفيدًا لصحة الدم، يساعد على تحسين تدفق الدم وتنظيم ضغط الدم، ويحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي خلايا الدم الحمراء من التلف.

نصائح طبية للوقاية من فقر الدم

أضف معلقة من العسل إلى أي من هذه العصائر لزيادة قيمتها الغذائية.

يمكنك أيضا إضافة بعض الخضروات الورقية مثل السبانخ أو الكرنب إلى العصير لزيادة محتواه من الحديد.

تأكد من شرب الماء بانتظام خلال اليوم للحفاظ على رطوبة الجسم

اتبع نظاما غذائيا متوازنا غنيا بالحديد وفيتامين سي وحمض الفوليك

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