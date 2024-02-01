أغلى خواتم الزفاف في العالم.. مبالغ خرافية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

يوم الزفاف أحد أهم الأيام في حياة أي شخص، بينما يفضل البعض احتفالا بسيطا مع الأهل والأصدقاء، وقد يميل آخرون إلى جعله حدثًا فخمًا لا يُنسى، وبين هذه الفخامة تؤدي خواتم الزفاف دورا أساسيا في رمزية هذا اليوم.

بعض المشاهير أرادوا أن يكون زفافهم لا ينسى من خلال اقتناء أغلى الخواتم وأندرها، واستعرضت صحيفة "تايمز أوف إنديا" أغلى خواتم الزفاف في العالم كالتالي:

قصة خيالية مع خاتم استثنائي

تزوجت الممثلة الأمريكية الشهيرة جريس كيلي من الأمير رينييه الثالث أمير موناكو في عام 1956 بعد قصة حب أشبه بالقصص الخيالية، وكان خاتم خطوبة جريس كيلي استثنائيًا، بتصميم من كارتييه وماس من قطع الزمرد يزن 10.47 قيراط، وبلغت قيمته 4 ملايين و60 ألف دولار في ذلك الوقت.

خاتم بيونسيه يعكس بريق النجومية

في عام 2008، أهدى مغني الراب الشهير جاي زي زوجته بيونسيه خاتمًا فريدًا من نوعه، يتكون من ماسة بيضاء عيار 24 قيراط محاطة بالألماس الأبيض، وتقدر قيمته بنحو 5 ملايين دولار، ليعكس بريق النجومية التي يتمتع بها الزوجان.

خاتم كيم كارداشيان باهظ الثمن

في عام 2013، تقدم مغني الراب كانييه ويست لخطبة نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان بماسة بيضاء عيار 15 قيراطً، وبلغت قيمتها نحو 4 ملايين دولار، ولكن في عام 2016، تعرضت كيم لعملية سطو في باريس، تم خلالها سُرق خاتمها في حادثة أثارت ضجة إعلامية واسعة.

خاتم آنا كورنيكوفا يرمز لحب موسيقي

في عام 2004، تلقت نجمة التنس الروسية آنا كورنيكوفا خاتمًا ضخمًا من الألماس الأصفر والأبيض من حبيبها، فنان الموسيقى اللاتينية إنريكي إجليسياس، وتُقدر قيمته بنحو 5.4 مليون دولار، ويُقال أن إجليسياس أهداها خاتمين آخرين، أحدهما ماسة وردية عملاقة على شكل كمثرى.

خاتم جاكي كينيدي يرمز لحب أبدي

بعد وفاة الرئيس الأمريكي جون إف كينيدي، تزوجت السيدة الأولى السابقة جاكي كينيدي من أرسطو أوناسيس، أحد أغنى رجال العالم في ذلك الوقت.

كان خاتم زواجها الثاني عبارة عن ماسة بيضاء ضخمة بقطع الزمرد تزن 40.42 قيراط، وبعد وفاتها، تم بيعه بالمزاد العلني في عام 1996 مقابل مليوني و600 ألف دولار.

اقرأ أيضًا

خفافيش تستولي على سكن جامعي وتطرد الطلاب.. ما القصة؟

3 أبراج حياتهم العاطفية في خطر خلال فبراير.. لا تخافوا ولكن احذروا

سر لمعان عيون القطط في الظلام.. 3 أمور تكشف اللغز

ماذا يحدث لجسمك عند الجلوس فترة طويلة في غرفة مظلمة؟.. افتح النور

يقي من أمراض القلب - فوائد مدهشة لهذا النوع من الجبن.. لن تصدق ما يفعله بجسمك