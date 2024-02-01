رجل يصبح مليونيرا بطريقة لن تخطر على بالك.. ماذا حدث؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي



أثار رجل جدلا كبيرا على الإنترنت بعد أن صنع موسيقى للقطط والكلاب وحتى الهامستر من أجل الحفاظ على هدوئهم، حيث أصبح مليونيرا.

وبحسب ديلي ميل، يدير عمّان أحمد قناتين على اليوتيوب حصدت أكثر من مليار مشاهدة، كان رائدًا في فكرة الموسيقى للحيوانات الأليفة بعد الاستماع إلى تعليقات المالكين وموسيقاه تهدئ أعصاب الحيوانات.

لقد استغل اتجاه ما بعد الوباء عندما أصبح قلق الانفصال بين الحيوانات الأليفة أسوأ عندما اعتادت الحيوانات على قضاء الكثير من الوقت مع أصحابها الذين يعملون من المنزل.

تضم القناتان - RelaxMyDog و RelaxMyCat - ما يقرب من مليوني و870.000 مشترك على التوالي.

وقال الرجل: "لقد بدأت في البداية في صنع الموسيقى للأشخاص للمساعدة في علاج الأرق - وقال أحد الأصدقاء مازحًا : "دعني أجرب ذلك على الكلب" .

في البداية، قام أحمد "بتجريب" أفكار مختلفة لفهم ما الذي نجح وما الذي لم ينجح، ويقدم الآن العشرات من الأغاني لتهدئة القطط والكلاب، ويقول إن "عمليته الإبداعية" يقودها مستمعيه ذوو الأرجل الأربعة "الحيوانات"

"عندما بدأنا، لم يكن هناك سوى القليل من البحث العلمي حول هذا الأمر، لذا فإن المسارات التي صنعناها، بعضها نجح، وأحيانًا لم ينجح، لكننا حصلنا على الفكرة الأساسية: حسنًا، ربما يكون هناك شيء ما هنا". قال الرجل لصحيفة ديلي ميل .

وأضاف أحمد: "بدأنا في إنتاج أنواع مختلفة من الموسيقى، والأهم من ذلك، الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات، من أصحاب الكلاب، والكلاب التي تستخدمها، ثم التعلم من هناك".

وأنشأ شركة تسمى Music For Pets في المملكة المتحدة منذ أكثر من خمس سنوات، والتي استحوذت عليها فيما بعد شركة توزيع وحقوق الموسيقى الأمريكية بعد زيادة شعبية قوائم التشغيل الخاصة بالحيوانات.

وقال أحمد إن الشركة لديها الآن "معجبين مميزين" يعتمدون على الموسيقى لتهدئة حيواناتهم.

"لقد تلقينا رسالة تقول "لقد أحب كلبي هذه الأغنية حقًا، لقد كان الشيء الوحيد الذي ساعدهم في التغلب على القلق لسنوات، وقد توفي كلبي مؤخرًا، هل يمكنني استخدام الموسيقى لجنازة كلبنا كوسيلة للتذكر؟" قال رجل الأعمال المقيم في الولايات المتحدة: "لقد تركني هذا عاجزًا عن الكلام".

وقالت الشركة إن الاشتراك في الخدمة يكلف 4.99 دولارًا شهريًا.

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