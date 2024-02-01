نوع واحد من الأطعمة يقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.. قد يفاجئك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

الحفاظ على صحة القلب أمر مهم للغاية، لتجنب مشكلات خطيرة مثل أمراض القلب التاجية وفشل القلب والسكتات الدماغية.

كما هو الحال مع العديد من الحالات الصحية، يلعب النظام الغذائي دورًا كبيرًا في صحة قلبك، من المعروف أن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة على وجه الخصوص تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بحسب صحيفة إكسبريس.

ومن المعروف أيضًا أن الأطعمة الأخرى تقلل من المخاطر، حيث توصي الهيئات الصحية غالبًا بالالتزام بنظام غذائي متوازن غني بالدهون الصحية والفواكه والخضروات.

ومع ذلك، هناك طعام آخر قد يبدو مفاجئًا ويمكن أن يساعد في تحسين صحة قلبك.

وأوصى خبير التغذية والحمية، الدكتور مايكل موسلي، بإضافة القليل من الشوكولاتة الداكنة يوميا لهذا السبب بالذات.

في إحدى حلقات البودكاست الخاص به على قناة بي بي سي "Just One Thing" ، كشف الدكتور موسلي أن الأبحاث العلمية تظهر أن تناول كمية صغيرة من الشوكولاتة الداكنة كل يوم يمكن أن يحسن الإدراك والذاكرة وصحة القلب والتمثيل الغذائي.

وهذا مفيد بشكل خاص إذا قمت باستبدال الأطعمة السكرية الأخرى في نظامك الغذائي المعتاد بقطة عبارة عن "مربعين من الشوكولاتة الداكنة يوميًا".

ويمكن أن يكون لهذا الأمر فوائد لقلبك، وعملية التمثيل الغذائي، والدماغ - بدءًا من تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وتحسين مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة (الكوليسترول "الضار")، إلى تعزيز تدفق الدم إلى الدماغ.

وأوضح: "لقد كشفت الدراسات أن العنصر الأساسي في الكاكاو يبدو أنه فئة من المركبات الكيميائية تسمى الفلافونويد، وهي موجودة في العديد من الأطعمة النباتية مثل الفراولة والشاي والتوت والتفاح والبصل، لكن البذور المرة لشجرة الكاكاو هي واحدة من أغنى المصادر المعروفة للفلافونويد".

وتابع: "ولحسن الحظ، ليس عليك أن تأكل تلك البذور المرة للحصول على الفوائد، فقط الشوكولاتة التي تحتوي على نسبة عالية من الكاكاو، لا تحتوي الشوكولاتة البيضاء على أي جزيئات كاكاو، لذا فإن تناولها لن يفعل أي شيء، تحتوي شوكولاتة الحليب على بعض منها ولكنها ليست كافية".

"لكن الشوكولاتة الداكنة مليئة بالأشياء، وهناك الكثير من الأسباب التي تجعل الشوكولاتة الداكنة هي التي تختارها."

لكنه حذر من الإفراط في تناولها، وأضاف: “يمكن للشوكولاتة بكميات كبيرة أن ترفع نسبة السكر في الدم ويمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن، وكلاهما يمكن أن يزيد – بدلاً من تقليل – خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وبالتالي يمكن أن ينفي التأثيرات الإيجابية".

ونصح: "أفضل ما يمكنك فعله هو استبدال وجبتك الخفيفة السكرية المعتادة بشيء أكثر قتامة مثل هذا، حتى تحصل على فوائد تقليل الدهون والسكر، وفوائد مركبات الفلافونويد."

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