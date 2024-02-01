3 علامات تظهر عليك تكشف مرض خطير يصيب الدماغ.. احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

كشف أحد علماء الأعصاب عن ثلاث علامات مبكرة للنوع الأكثر شيوعا من الخرف.

روبرت لوف، عالم الأعصاب المتخصص في مساعدة الأشخاص على الوقاية من مرض الزهايمر بالعلم، استخدم تطبيق "تيك توك" الخاص به لتوضيح الأعراض الأولى لمرض الزهايمر التي يمكن اكتشافها، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

وأوضح عالم الأعصاب أن اكتشاف الحالة في أقرب وقت ممكن أمر بالغ الأهمية، وقد يكون الوعي بالأعراض أمرًا أساسيًا.

وقال الطبيب متحدثًا في الفيديو: "إن مفتاح إيقاف مرض الزهايمر أو الوقاية منه هو اكتشافه مبكرًا أو اكتشافه قبل أن يبدأ".

"كلما بدأت برنامج الوقاية الخاص بك مبكرًا، زادت فرص الوقاية من مرض الزهايمر وتجنب فقدان الذاكرة المرتبط بالمرض".

1. وضع الأشياء في أماكن غريبة

أول علامة خطر أوصى لوف بالانتباه إليها هي ترك أغراضك في أماكن غير معتادة.

وقال: "لا يقتصر الأمر على وضع الأشياء في غير مكانها فحسب، بل وضع الأشياء في أماكن غريبة، بحيث تجد مفاتيح السيارة في مكان لا تذهب إليه مفاتيح السيارة، أو يكون هاتفك تحت وسادتك، أو شيء من هذا القبيل".

2. الانسحاب الاجتماعي

قد يبدأ الأشخاص المصابون بمرض الزهايمر في أن يصبحوا أقل اجتماعية، ولا يرغبون في رؤية أصدقاء العائلة، أو يصبحون أقل حماسًا للمشاركة في الأنشطة الاجتماعية، وبحسب لوف، فهذه علامة "إنذار مبكر مهم".

3. تغيرات المزاج

آخر الأعراض المبكرة التي يجب اكتشافها تتضمن تغيرات في حالتك المزاجية، قال لوف: "مرض الزهايمر لا يتعلق بالتفكير فقط. ويتعلق مرض الزهايمر أيضًا بالمزاج".

وأوضح عالم الأعصاب أن هذا العرض قد "يفاجئك" لأن الكثير من الناس لا يدركون أنه قد يكون علامة على حالة سرقة العقل "مرض الزهايمر".

ووفقًا لهيئة الخدمات الصحية البريطانية، تشمل الأعراض الشائعة الأخرى لمرض الزهايمر ما يلي:

مشاكل في الذاكرة، مثل نسيان الأحداث والأسماء والوجوه الأخيرة بانتظام

طرح الأسئلة بشكل متكرر

زيادة الصعوبات في المهام والأنشطة التي تتطلب التنظيم والتخطيط

أن تصبح مرتبكًا في بيئات غير مألوفة

صعوبة العثور على الكلمات الصحيحة

صعوبة في التعامل مع الأرقام و/أو التعامل مع الأموال في المتاجر

تصبح أكثر انسحابا أو قلقا.

توصي الخدمة الصحية بالتحدث إلى طبيب "عاجلًا وليس آجلًا" إذا كنت قلقًا بشأن مشاكل الذاكرة أو أعراض الخرف الأخرى.

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