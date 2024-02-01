علامة خفية تظهر في الشعر تكشف الإصابة بتكيس المبايض



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

تكيس المبايض هو تراكم الكالسيوم في المبايض، وهو أمر شائع لدى العديد من النساء، وتوجد علامة خفية تنذر بالإصابة بتكيس المبايض، وهي نمو الشعر الزائد على الوجه أو الصدر أو الظهر أو الأرداف، وفقا لما ورد في صحيفة "express" البريطانية.

يحدث تكيس المبايض عندما يحتوي المبيض على بصيلات غير مكتملة النمو، ما يجعلها غير قادرة على إطلاق البويضة.

هرمون يتسبب في نمو الشعر الزائد

يتسبب ارتفاع مستوى هرمون الإندروجين الذكرى في نمو الشعر الزائد (الشعرانية) لدى النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض، بالإضافة إلى، أنه يسبب مقاومة الأنسولين، وهي حالة يصعب على الجسم فيها استخدام الأنسولين بشكل فعال.

ويؤدي ارتفاع مستويات الأنسولين إلى مجموعة متنوعة من المشكلات الصحية، مثل:

السمنة.

مرض السكري من النوع الثاني.

وتشمل الأعراض الشائعة الأخرى لمتلازمة تكيس المبايض ما يلي:

فترات غير منتظمة للتبويض.

صعوبة الحمل.

زيادة الوزن.

تساقط الشعر من الرأس.

بشرة دهنية.

حب الشباب.

تقول هيئة الخدمات الصحية البريطانية إنه يجب عليك الذهاب للطبيب المختص فورا إذا لاحظت أي من هذه الأعراض المذكورة أعلاه، متابعةً أن شدة الأعراض يمكن أن تختلف من خفيفة إلى شديدة، وذلك حسب الحالة الفردية.

وأضافت أن حدوث تكيس المبايض لدى المرأة يرتبط بمستويات هرمونات غير طبيعية، مثل:

ارتفاع مستويات هرمون التستوستيرون، والهرمون اللوتيني (LH).

مستويات منخفضة من الجلوبيولين المرتبط بالهرمونات الجنسية (SHBG).

ارتفاع مستويات البرولاكتين.

وقالت إن السبب الدقيق لحدوث هذه التغيرات الهرمونية غير معروف، لكن يمكن أن تكون حالة وراثة، حيث إن خطر الإصابة بها يزيد إذا كان أحد أفراد الأسرة المقربين مصابا بها.

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