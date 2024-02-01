رجل يتقاضى راتبا شهريا من زوجته.. لن تصدق السبب الصادم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

في واقعة غريبة من نوعها، قرر رجل يعمل في التنظيف العميق لأثاث المنزل والسجاد وغيره، أن يتقاضى مبلغا ماليا من زوجته مقابل تنظيف منزلهما، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "ميرور" البريطانية.

وكان الزوج قرر مساعدة زوجته، وهي أم لـ3 أطفال، ووصف تنظيف المنزل من ضمن الأعمال الشاقة التي لا يجب أن تُنجز دون دخل، لذا قرر أن يتواصل إلى قرار مع زوجته، وهو الحصول على مقابل مادي للمجهود الذي سيبذله في تنظيف المنزل.

ولم ترفض زوجته الأمر، واتفقا على إعطائه مبلغ 700 جنيه إسترليني، أي ما يعادل 27 ألفا و487 جنيها مصري، ويقوم بهذا العمل شهريًا

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